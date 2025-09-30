$41.320.16
Ексклюзив
07:25 • 872 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 2152 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 11651 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 17154 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 49073 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 100061 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 54909 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 55311 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 57915 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30638 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Влада Грузії відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові

Київ • УНН

 • 1634 перегляди

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не привітала проєвропейську партію "Дія і солідарність" з перемогою на виборах у Молдові. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його політична сила вітатиме молдовських колег лише після виходу Молдови з СНД.

Влада Грузії відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" вирішила утриматися від привітань на адресу проєвропейської партії "Дія і солідарність", яка перемогла на парламентських виборах у Молдові. Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що влада Грузії не надсилала привітань проєвропейській партії "Дія і солідарність" президентки Молдови Маї Санду.

Прем'єра Грузії, лідера правлячої партії Іраклія Кобахідзе запитали, чи має намір його політична сила вітати молдовських колег. Кобахідзе відповів, що "поки Молдова залишається членом СНД, нам складно її привітати".

"Почекаємо, коли Молдова вийде з СНД, і тоді подивимося, переглянемо питання привітання", – сказав грузинський прем'єр.

Нагадаємо

28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори, партія президентки Молдови Маї Санду PAS отримала 50,20% голосів. Загальна явка виборців склала 52%, а результати були оголошені після підрахунку 100% протоколів.

росія розробила багатоцільову стратегію для втручання у вибори в Молдові 28 вересня, спрямовану на підрив шансів партії президента Маї Санду та її усунення від влади. План включав вербування виборців, організацію протестів, дезінформацію та тиск на посадовців.

Також росія, за даними Reuters, фінансувала поїздки молдовських православних священиків до москви та надавала їм дебетові картки з сотнями доларів, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали, щоб впливати на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні "русскіє" цінності.

Ольга Розгон

