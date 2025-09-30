Влада Грузії відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові
Київ • УНН
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не привітала проєвропейську партію "Дія і солідарність" з перемогою на виборах у Молдові. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його політична сила вітатиме молдовських колег лише після виходу Молдови з СНД.
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" вирішила утриматися від привітань на адресу проєвропейської партії "Дія і солідарність", яка перемогла на парламентських виборах у Молдові. Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що влада Грузії не надсилала привітань проєвропейській партії "Дія і солідарність" президентки Молдови Маї Санду.
Прем'єра Грузії, лідера правлячої партії Іраклія Кобахідзе запитали, чи має намір його політична сила вітати молдовських колег. Кобахідзе відповів, що "поки Молдова залишається членом СНД, нам складно її привітати".
"Почекаємо, коли Молдова вийде з СНД, і тоді подивимося, переглянемо питання привітання", – сказав грузинський прем'єр.
Нагадаємо
28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори, партія президентки Молдови Маї Санду PAS отримала 50,20% голосів. Загальна явка виборців склала 52%, а результати були оголошені після підрахунку 100% протоколів.
росія розробила багатоцільову стратегію для втручання у вибори в Молдові 28 вересня, спрямовану на підрив шансів партії президента Маї Санду та її усунення від влади. План включав вербування виборців, організацію протестів, дезінформацію та тиск на посадовців.
Також росія, за даними Reuters, фінансувала поїздки молдовських православних священиків до москви та надавала їм дебетові картки з сотнями доларів, після чого священнослужителі створювали Telegram-канали, щоб впливати на вибори в Молдові. Метою кампанії було попередити вірян про інтеграцію з ЄС та пропагувати традиційні "русскіє" цінності.