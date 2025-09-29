$41.480.01
У Молдові підрахували 100% голосів на виборах до парламенту: у партії Санду 50,2%

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Партія президентки Молдови Маї Санду PAS отримала 50,20% голосів на парламентських виборах. Загальна явка виборців склала 52%, а результати були оголошені після підрахунку 100% протоколів.

У Молдові підрахували 100% голосів виборців на виборах до молдовського парламенту, лідером стала партія президентки країни Маї Санду PAS, пише УНН з посиланням на дані ЦВК Молдови.

Деталі

За даними ЦВК, після підрахунку 100% протоколів голоси розділяються наступним чином:

  • PAS - 50.20% (792557);
    • Патріотичний блок ("Blocul Patriotic") - 24.17% (381505);
      • блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.96% (125685);
        • Наша партія (PARTIDUL NOSTRU) - 6.20% (97852);
          • Демократія дому (PPDA) - 5.62% (88679).

            Інші партії не подолали поріг у 5%.

            Загалом опрацьовано протоколів з 2274/2274 виборчих дільниць (100%). Загалом 1 578 724 голосів. Явка становила 52%.

            Як повідомляє NewsMaker, Мая Санду провела пресконференцію щодо результатів виборів.

            "Я хотіла, щоб молдовани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що молдовани ухвалили рішення за Молдову, попри всі втручання та гроші, які витратила москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці. (...) Майбутній уряд зобов'язаний працювати з такою самою турботою для кожного громадянина, незалежно від того, як вони проголосували".

            У центрі Кишинева 29 вересня тим часом, як повідомляється, зібралися протест, організований головою Партії соціалістів та одним із лідерів Патріотичного блоку Ігорем Додоном, і контрпротест. У останньому взяли кілька людей, які висловлювали невдоволення Додоном і скандували: "Любіть росію там, а не на нашій території". 

            Юлія Шрамко

            Новини Світу
            Кишинів
            Мая Санду
            Молдова