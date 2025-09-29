$41.480.01
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9914 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9850 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15972 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10098 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26465 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48093 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69850 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50636 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах в парламент: у партии Санду 50,2%

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Партия президента Молдовы Майи Санду PAS получила 50,20% голосов на парламентских выборах. Общая явка избирателей составила 52%, а результаты были объявлены после подсчета 100% протоколов.

В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах в парламент: у партии Санду 50,2%

В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS, пишет УНН со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

Детали

По данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов голоса разделяются следующим образом:

  • PAS - 50.20% (792557);
    • Патриотический блок ("Blocul Patriotic") - 24.17% (381505);
      • блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.96% (125685);
        • Наша партия (PARTIDUL NOSTRU) - 6.20% (97852);
          • Демократия дома (PPDA) - 5.62% (88679).

            Другие партии не преодолели порог в 5%.

            Всего обработано протоколов с 2274/2274 избирательных участков (100%). Всего 1 578 724 голосов. Явка составила 52%.

            Как сообщает NewsMaker, Майя Санду провела пресс-конференцию по результатам выборов.

            "Я хотела, чтобы молдаване сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила москва. Я рада, что наш европейский путь в безопасности. (...) Будущее правительство обязано работать с такой же заботой для каждого гражданина, независимо от того, как они проголосовали".

            Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, риски сохраняются - Зеленский29.09.25, 13:58 • 1398 просмотров

            В центре Кишинева 29 сентября тем временем, как сообщается, собрались протест, организованный председателем Партии социалистов и одним из лидеров Патриотического блока Игорем Додоном, и контрпротест. В последнем приняли несколько человек, которые выражали недовольство Додоном и скандировали: "Любите россию там, а не на нашей территории".

            Юлия Шрамко

            Новости Мира
            Кишинёв
            Майя Санду
            Молдова