В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах в парламент: у партии Санду 50,2%

В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS, пишет УНН со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

Детали

По данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов голоса разделяются следующим образом:

PAS - 50.20% (792557);

Патриотический блок ("Blocul Patriotic") - 24.17% (381505);

блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.96% (125685);

Наша партия (PARTIDUL NOSTRU) - 6.20% (97852);

Демократия дома (PPDA) - 5.62% (88679).

Другие партии не преодолели порог в 5%.

Всего обработано протоколов с 2274/2274 избирательных участков (100%). Всего 1 578 724 голосов. Явка составила 52%.

Как сообщает NewsMaker, Майя Санду провела пресс-конференцию по результатам выборов.

"Я хотела, чтобы молдаване сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила москва. Я рада, что наш европейский путь в безопасности. (...) Будущее правительство обязано работать с такой же заботой для каждого гражданина, независимо от того, как они проголосовали".

В центре Кишинева 29 сентября тем временем, как сообщается, собрались протест, организованный председателем Партии социалистов и одним из лидеров Патриотического блока Игорем Додоном, и контрпротест. В последнем приняли несколько человек, которые выражали недовольство Додоном и скандировали: "Любите россию там, а не на нашей территории".