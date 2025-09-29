В Молдове подсчитали 100% голосов на выборах в парламент: у партии Санду 50,2%
Киев • УНН
Партия президента Молдовы Майи Санду PAS получила 50,20% голосов на парламентских выборах. Общая явка избирателей составила 52%, а результаты были объявлены после подсчета 100% протоколов.
В Молдове подсчитали 100% голосов избирателей на выборах в молдавский парламент, лидером стала партия президента страны Майи Санду PAS, пишет УНН со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.
Детали
По данным ЦИК, после подсчета 100% протоколов голоса разделяются следующим образом:
- PAS - 50.20% (792557);
- Патриотический блок ("Blocul Patriotic") - 24.17% (381505);
- блок Альтернатива (BE "ALTERNATIVA”) - 7.96% (125685);
- Наша партия (PARTIDUL NOSTRU) - 6.20% (97852);
- Демократия дома (PPDA) - 5.62% (88679).
Другие партии не преодолели порог в 5%.
Всего обработано протоколов с 2274/2274 избирательных участков (100%). Всего 1 578 724 голосов. Явка составила 52%.
Как сообщает NewsMaker, Майя Санду провела пресс-конференцию по результатам выборов.
"Я хотела, чтобы молдаване сделали выбор в пользу Молдовы, и я рада, что молдаване приняли решение за Молдову, несмотря на все вмешательства и деньги, которые потратила москва. Я рада, что наш европейский путь в безопасности. (...) Будущее правительство обязано работать с такой же заботой для каждого гражданина, независимо от того, как они проголосовали".
В центре Кишинева 29 сентября тем временем, как сообщается, собрались протест, организованный председателем Партии социалистов и одним из лидеров Патриотического блока Игорем Додоном, и контрпротест. В последнем приняли несколько человек, которые выражали недовольство Додоном и скандировали: "Любите россию там, а не на нашей территории".