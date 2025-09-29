Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, риски сохраняются - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия стремится расколоть союзников, а общая позиция ЕС, НАТО и США может сдержать агрессию. Он отметил, что риски сохраняются для Молдовы, Казахстана и других государств, несмотря на победу проевропейских сил в Молдове.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что россия стремится расколоть союзников, потому что их общая позиция сдерживает агрессора. Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, риски сохраняются, в частности для Казахстана и других государств, сказал Президент во время Варшавского форума по безопасности, пишет УНН.
Подробности
"Ответ должен быть единым — ЕС и НАТО вместе с США. россия стремится расколоть союзников, но именно общая позиция может сдержать агрессию. Риски распространяются и на страны бывшего СССР: в Молдове удалось выбрать европейский путь, но угроза остается, так же как и для Казахстана и других государств. Поэтому нужно быть готовыми к новым вызовам", - подчеркнул Президент.
Кроме того, Владимир Зеленский упомянул о нарушениях россиянами воздушного пространства Европы, назвав это тревожной тенденцией.
"Сигналы нарушений воздушного пространства в Европе — это не отдельные инциденты, а тревожная тенденция. Речь идет не только об угрозе отдельным странам, а о безопасности всей Европы", - заявил глава государства.
Дополнение
Владимир Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко о якобы "выгодном для Украины соглашении о мире".
"Мне сложно каким-либо образом реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он построил его и изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. Но этот дом размером с целую страну. Но, я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается и они болтают, два старых деда. Трудно комментировать", - сказал Зеленский.
Президент Зеленский сообщил, что отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к безопасности Украины изменилось, сейчас оно справедливое. Наше государство должно сохранить такое положение вещей.