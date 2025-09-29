Несмотря на победу проевропейских сил в Молдове, риски сохраняются - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия стремится расколоть союзников, а общая позиция ЕС, НАТО и США может сдержать агрессию. Он отметил, что риски сохраняются для Молдовы, Казахстана и других государств, несмотря на победу проевропейских сил в Молдове.