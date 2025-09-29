Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що росія прагне розколоти союзників, бо їх спільна позиція стримує агресора. Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються, зокрема для Казахстану на інших держав, сказав Президент під час Варшавського безпекового форму, пише УНН.
Деталі
"Відповідь має бути єдиною — ЄС і НАТО разом зі США. росія прагне розколоти союзників, але саме спільна позиція може стримати агресію. Ризики поширюються й на країни колишнього СРСР: у Молдові вдалося обрати європейський шлях, але загроза залишається, так само як і для Казахстану та інших держав. Тому потрібно бути готовими до нових викликів", - підкреслив Президент.
Крім того, Володимир Зеленський згадав про порушення росіянами повітряного простору Європи, назвавши це тривожною тенденцією.
"Сигнали порушень повітряного простору в Європі — це не окремі інциденти, а тривожна тенденція. Йдеться не лише про загрозу окремим країнам, а про безпеку всієї Європи", - заявив глава держави.
Доповнення
Володимир Зеленський прокоментував заяву лукашенка про нібито "вигідну для України угода про мир".
"Мені складно якимсь чином реагувати на те, що каже лукашенко. Він живе у своєму світі. Він побудував його й ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Але цей дім з розміром з цілу країну. Але, я хочу, щоб він памятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але путін іноді навідується й вони базікають, два старі діди. Важко коментувати", - сказав Зеленський.
Президент Зеленський повідомив, що ставлення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до безпеки України змінилося, зараз воно справедливе. Наша держава має зберегти такий стан речей.