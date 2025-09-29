$41.480.01
10:00
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13262 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5030 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24510 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47197 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69340 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50157 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44184 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66578 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72800 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються - Зеленський

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія прагне розколоти союзників, а спільна позиція ЄС, НАТО та США може стримати агресію. Він зазначив, що ризики зберігаються для Молдови, Казахстану та інших держав, попри перемогу проєвропейських сил у Молдові.

Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що росія прагне розколоти союзників, бо їх спільна позиція стримує агресора. Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються, зокрема для Казахстану на інших держав, сказав Президент під час Варшавського безпекового форму, пише УНН.

Деталі

"Відповідь має бути єдиною — ЄС і НАТО разом зі США. росія прагне розколоти союзників, але саме спільна позиція може стримати агресію. Ризики поширюються й на країни колишнього СРСР: у Молдові вдалося обрати європейський шлях, але загроза залишається, так само як і для Казахстану та інших держав. Тому потрібно бути готовими до нових викликів", - підкреслив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський згадав про порушення росіянами повітряного простору Європи, назвавши це тривожною тенденцією.

"Сигнали порушень повітряного простору в Європі — це не окремі інциденти, а тривожна тенденція. Йдеться не лише про загрозу окремим країнам, а про безпеку всієї Європи", - заявив глава держави.

Доповнення

Володимир Зеленський прокоментував заяву лукашенка про нібито "вигідну для України угода про мир".

"Мені складно якимсь чином реагувати на те, що каже лукашенко. Він живе у своєму світі. Він побудував його й ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Але цей дім з розміром з цілу країну. Але, я хочу, щоб він памятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але путін іноді навідується й вони базікають, два старі діди. Важко коментувати", - сказав Зеленський.

Президент Зеленський повідомив, що ставлення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до безпеки України змінилося, зараз воно справедливе. Наша держава має зберегти такий стан речей.

Павло Зінченко

