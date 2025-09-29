Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, ризики зберігаються - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія прагне розколоти союзників, а спільна позиція ЄС, НАТО та США може стримати агресію. Він зазначив, що ризики зберігаються для Молдови, Казахстану та інших держав, попри перемогу проєвропейських сил у Молдові.