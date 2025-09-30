$41.320.16
04:27
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Эксклюзив
29 сентября, 14:44
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39
Эксклюзив
29 сентября, 12:39
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 11:33
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты
29 сентября, 10:29
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева
29 сентября, 10:08
Власти Грузии отказались поздравить партию Санду с победой на выборах в Молдове

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не поздравила проевропейскую партию "Действие и солидарность" с победой на выборах в Молдове. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его политическая сила будет приветствовать молдавских коллег только после выхода Молдовы из СНГ.

Власти Грузии отказались поздравить партию Санду с победой на выборах в Молдове

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" решила воздержаться от поздравлений в адрес проевропейской партии "Действие и солидарность", победившей на парламентских выборах в Молдове. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что власти Грузии не направляли поздравлений проевропейской партии "Действие и солидарность" президента Молдовы Майи Санду.

Премьера Грузии, лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе спросили, намерен ли его политическая сила поздравлять молдавских коллег. Кобахидзе ответил, что "пока Молдова остается членом СНГ, нам сложно ее поздравить".

"Подождем, когда Молдова выйдет из СНГ, и тогда посмотрим, пересмотрим вопрос поздравления", – сказал грузинский премьер.

Напомним

28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы, партия президента Молдовы Майи Санду PAS получила 50,20% голосов. Общая явка избирателей составила 52%, а результаты были объявлены после подсчета 100% протоколов.

россия разработала многоцелевую стратегию для вмешательства в выборы в Молдове 28 сентября, направленную на подрыв шансов партии президента Майи Санду и ее отстранение от власти. План включал вербовку избирателей, организацию протестов, дезинформацию и давление на должностных лиц.

Также россия, по данным Reuters, финансировала поездки молдавских православных священников в москву и предоставляла им дебетовые карты с сотнями долларов, после чего священнослужители создавали Telegram-каналы, чтобы влиять на выборы в Молдове. Целью кампании было предупредить верующих об интеграции с ЕС и пропагандировать традиционные "русские" ценности.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Грузинская мечта
Ираклий Кобахидзе
Reuters
Майя Санду
Молдова
Грузия