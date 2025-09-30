Власти Грузии отказались поздравить партию Санду с победой на выборах в Молдове
Киев • УНН
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не поздравила проевропейскую партию "Действие и солидарность" с победой на выборах в Молдове. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его политическая сила будет приветствовать молдавских коллег только после выхода Молдовы из СНГ.
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" решила воздержаться от поздравлений в адрес проевропейской партии "Действие и солидарность", победившей на парламентских выборах в Молдове. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что власти Грузии не направляли поздравлений проевропейской партии "Действие и солидарность" президента Молдовы Майи Санду.
Премьера Грузии, лидера правящей партии Ираклия Кобахидзе спросили, намерен ли его политическая сила поздравлять молдавских коллег. Кобахидзе ответил, что "пока Молдова остается членом СНГ, нам сложно ее поздравить".
"Подождем, когда Молдова выйдет из СНГ, и тогда посмотрим, пересмотрим вопрос поздравления", – сказал грузинский премьер.
Напомним
28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы, партия президента Молдовы Майи Санду PAS получила 50,20% голосов. Общая явка избирателей составила 52%, а результаты были объявлены после подсчета 100% протоколов.
россия разработала многоцелевую стратегию для вмешательства в выборы в Молдове 28 сентября, направленную на подрыв шансов партии президента Майи Санду и ее отстранение от власти. План включал вербовку избирателей, организацию протестов, дезинформацию и давление на должностных лиц.
Также россия, по данным Reuters, финансировала поездки молдавских православных священников в москву и предоставляла им дебетовые карты с сотнями долларов, после чего священнослужители создавали Telegram-каналы, чтобы влиять на выборы в Молдове. Целью кампании было предупредить верующих об интеграции с ЕС и пропагандировать традиционные "русские" ценности.