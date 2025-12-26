$41.930.22
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 6596 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 18671 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 65155 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 65422 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 79946 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 39784 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 28657 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21426 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 70285 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Грузія "всіма способами" повинна налагодити відносини з ЄС, але не змінюючи курс - прем’єр

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про необхідність нормалізації відносин з ЄС, очікуючи змін всередині Євросоюзу. Він вважає, що складна ситуація в ЄС змусить Брюссель шукати тіснішої співпраці з Тбілісі.

Грузія "всіма способами" повинна налагодити відносини з ЄС, але не змінюючи курс - прем’єр

Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що влада Грузії "має всіма можливими способами" намагатися нормалізувати відносини з Європейським Союзом — однак не шляхом зміни власного політичного курсу, а в очікуванні змін усередині самого ЄС. Про це повідомляє News Georgia, пише УНН.

Деталі

Кобахідзе зазначив, що Тбілісі діє "обережно і зі стратегічним терпінням", а також розраховує на зміну ставлення Брюсселя в найближчий рік.

"Думаю, що майбутній рік буде сповнений змін, у тому числі щодо Євросоюзу. Подивимося, як будуть розвиватися ці процеси. Виходячи з того, що європейська бюрократія не має ресурсів для суверенних дій, підстави для оптимізму, ймовірно, не такі вже й міцні. Ми повинні всіма способами постаратися налагодити відносини з Євросоюзом", – сказав він.

У Грузії активіст створив гігантський геогліф, звернений до Сенату США. Його оштрафували25.12.25, 19:04 • 3896 переглядiв

Також Кобахідзе вважає, що складна економічна і політична ситуація всередині ЄС "змусить" Брюссель шукати більш тісної співпраці з Тбілісі. 

"Об'єктивно в інтересах Євросоюзу відновити з Грузією здорові відносини. Коли цього не роблять, ми можемо логічно зробити висновок, що європейська бюрократія не діє суверенно, не відповідає інтересам Євросоюзу і європейського суспільства", – сказав Кобахідзе.

Водночас прем’єр висловив думку, що Євросоюз усвідомив "шантаж" щодо Грузії та діятиме "прагматичніше". На поліпшення ситуації, за його словами, вплине й очікуване завершення війни в Україні, яке "заспокоїть ситуацію в регіоні та Європі загалом".

Нагадаємо

Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів.

Ольга Розгон

Новини Світу
Війна в Україні
Іраклій Кобахідзе
Тбілісі
Європейський Союз
Брюссель
Україна
Грузія