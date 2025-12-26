Грузія "всіма способами" повинна налагодити відносини з ЄС, але не змінюючи курс - прем’єр
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив про необхідність нормалізації відносин з ЄС, очікуючи змін всередині Євросоюзу. Він вважає, що складна ситуація в ЄС змусить Брюссель шукати тіснішої співпраці з Тбілісі.
Прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що влада Грузії "має всіма можливими способами" намагатися нормалізувати відносини з Європейським Союзом — однак не шляхом зміни власного політичного курсу, а в очікуванні змін усередині самого ЄС. Про це повідомляє News Georgia, пише УНН.
Деталі
Кобахідзе зазначив, що Тбілісі діє "обережно і зі стратегічним терпінням", а також розраховує на зміну ставлення Брюсселя в найближчий рік.
"Думаю, що майбутній рік буде сповнений змін, у тому числі щодо Євросоюзу. Подивимося, як будуть розвиватися ці процеси. Виходячи з того, що європейська бюрократія не має ресурсів для суверенних дій, підстави для оптимізму, ймовірно, не такі вже й міцні. Ми повинні всіма способами постаратися налагодити відносини з Євросоюзом", – сказав він.
Також Кобахідзе вважає, що складна економічна і політична ситуація всередині ЄС "змусить" Брюссель шукати більш тісної співпраці з Тбілісі.
"Об'єктивно в інтересах Євросоюзу відновити з Грузією здорові відносини. Коли цього не роблять, ми можемо логічно зробити висновок, що європейська бюрократія не діє суверенно, не відповідає інтересам Євросоюзу і європейського суспільства", – сказав Кобахідзе.
Водночас прем’єр висловив думку, що Євросоюз усвідомив "шантаж" щодо Грузії та діятиме "прагматичніше". На поліпшення ситуації, за його словами, вплине й очікуване завершення війни в Україні, яке "заспокоїть ситуацію в регіоні та Європі загалом".
Нагадаємо
Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів.