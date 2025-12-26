$41.930.22
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 9596 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 19903 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 67713 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 67012 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 81374 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 40406 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 29000 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21590 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 71614 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Грузия "всеми способами" должна наладить отношения с ЕС, но не меняя курс - премьер

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости нормализации отношений с ЕС, ожидая изменений внутри Евросоюза. Он считает, что сложная ситуация в ЕС заставит Брюссель искать более тесного сотрудничества с Тбилиси.

Грузия "всеми способами" должна наладить отношения с ЕС, но не меняя курс - премьер

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии "должны всеми возможными способами" пытаться нормализовать отношения с Европейским Союзом — однако не путем изменения собственного политического курса, а в ожидании изменений внутри самого ЕС. Об этом сообщает News Georgia, пишет УНН.

Детали

Кобахидзе отметил, что Тбилиси действует "осторожно и со стратегическим терпением", а также рассчитывает на изменение отношения Брюсселя в ближайший год.

"Думаю, что будущий год будет полон перемен, в том числе в отношении Евросоюза. Посмотрим, как будут развиваться эти процессы. Исходя из того, что европейская бюрократия не имеет ресурсов для суверенных действий, основания для оптимизма, вероятно, не так уж и прочны. Мы должны всеми способами постараться наладить отношения с Евросоюзом", – сказал он.

В Грузии активист создал гигантский геоглиф, обращенный к Сенату США. Его оштрафовали25.12.25, 19:04 • 3936 просмотров

Также Кобахидзе считает, что сложная экономическая и политическая ситуация внутри ЕС "заставит" Брюссель искать более тесного сотрудничества с Тбилиси. 

"Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логично сделать вывод, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам Евросоюза и европейского общества", – сказал Кобахидзе.

В то же время премьер выразил мнение, что Евросоюз осознал "шантаж" в отношении Грузии и будет действовать "прагматичнее". На улучшение ситуации, по его словам, повлияет и ожидаемое завершение войны в Украине, которое "успокоит ситуацию в регионе и Европе в целом".

Напомним

Еврокомиссия опубликовала отчет по механизму приостановления визовых режимов, где особое внимание уделено Грузии. Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов.

Ольга Розгон

