Грузия "всеми способами" должна наладить отношения с ЕС, но не меняя курс - премьер
Киев • УНН
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости нормализации отношений с ЕС, ожидая изменений внутри Евросоюза. Он считает, что сложная ситуация в ЕС заставит Брюссель искать более тесного сотрудничества с Тбилиси.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии "должны всеми возможными способами" пытаться нормализовать отношения с Европейским Союзом — однако не путем изменения собственного политического курса, а в ожидании изменений внутри самого ЕС. Об этом сообщает News Georgia, пишет УНН.
Детали
Кобахидзе отметил, что Тбилиси действует "осторожно и со стратегическим терпением", а также рассчитывает на изменение отношения Брюсселя в ближайший год.
"Думаю, что будущий год будет полон перемен, в том числе в отношении Евросоюза. Посмотрим, как будут развиваться эти процессы. Исходя из того, что европейская бюрократия не имеет ресурсов для суверенных действий, основания для оптимизма, вероятно, не так уж и прочны. Мы должны всеми способами постараться наладить отношения с Евросоюзом", – сказал он.
Также Кобахидзе считает, что сложная экономическая и политическая ситуация внутри ЕС "заставит" Брюссель искать более тесного сотрудничества с Тбилиси.
"Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логично сделать вывод, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам Евросоюза и европейского общества", – сказал Кобахидзе.
В то же время премьер выразил мнение, что Евросоюз осознал "шантаж" в отношении Грузии и будет действовать "прагматичнее". На улучшение ситуации, по его словам, повлияет и ожидаемое завершение войны в Украине, которое "успокоит ситуацию в регионе и Европе в целом".
Напомним
Еврокомиссия опубликовала отчет по механизму приостановления визовых режимов, где особое внимание уделено Грузии. Брюссель начнет постепенно ограничивать привилегии для грузинских граждан, начиная с владельцев дипломатических паспортов.