Евровидение-2026: названы имена 9 финалистов Нацотбора
Киев • УНН
Объявлены девять финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Десятого участника финала выберут путем онлайн-голосования в приложении «Дія» среди участников лонг-листа.
Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Среди участников лонглиста, не попавших в перечень финалистов по результатам двух дней прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія в январе. Об этом сообщает Суспільне Мовлення, пишет УНН.
Подробности
По его результатам онлайн-голосования будет определен последний — десятый участник финала. Полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.
Финалистами стали:
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leleka;
- группа Molodi;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- группа The Elliens;
- Valeriya Force;
- группа "ЩукаРыба".
Это был очень непростой выбор – формирование шорт-листа нацотбора. Впереди – голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов
Напомним
В августе Вена была выбрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.
