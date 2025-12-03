Евровидение-2026: названы имена 9 финалистов Нацотбора

$42.330.01
49.180.13
ukenru
03:01 • 11964 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 20004 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 18910 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 31111 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 69948 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 47412 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38190 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33661 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59411 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 56173 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год02:43 • 5352 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 8788 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 15305 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9354 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 8656 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 9588 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 29739 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 39400 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 37740 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 38710 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Зеленская
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Республика Ирландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 48660 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 50955 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 106541 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 80756 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 96669 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс
Дипломатка

Евровидение-2026: названы имена 9 финалистов Нацотбора

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Объявлены девять финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Десятого участника финала выберут путем онлайн-голосования в приложении «Дія» среди участников лонг-листа.

Евровидение-2026: названы имена 9 финалистов Нацотбора

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Среди участников лонглиста, не попавших в перечень финалистов по результатам двух дней прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія в январе. Об этом сообщает Суспільне Мовлення, пишет УНН.

Подробности

По его результатам онлайн-голосования будет определен последний — десятый участник финала. Полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Финалистами стали:

  • Jerry Heil;
    •  Laud;
      • Leleka;
        • группа Molodi;
          • Monokate; 
            • Mr. Vel;
              • группа The Elliens;
                • Valeriya Force;
                  • группа "ЩукаРыба".

                    Это был очень непростой выбор – формирование шорт-листа нацотбора. Впереди – голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов

                    - прокомментировала выбор продюсер нацотбора, украинская певица Джамала.

                    Напомним

                    В августе Вена была выбрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.

                    Евровидение меняет правила голосования после скандалов вокруг Израиля – СМИ21.11.25, 18:10 • 8922 просмотра

                    Ольга Розгон

                    ОбществоКультура
                    Музыкант
                    Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)
                    Вена