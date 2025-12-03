Евровидение-2026: названы имена 9 финалистов Нацотбора

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Среди участников лонглиста, не попавших в перечень финалистов по результатам двух дней прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія в январе. Об этом сообщает Суспільне Мовлення, пишет УНН.

Подробности

По его результатам онлайн-голосования будет определен последний — десятый участник финала. Полный список участников финала обнародуют до 15 января 2026 года, а сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Финалистами стали:

Jerry Heil;

Laud;

Leleka;

группа Molodi;

Monokate;

Mr. Vel;

группа The Elliens;

Valeriya Force;

группа "ЩукаРыба".

Это был очень непростой выбор – формирование шорт-листа нацотбора. Впереди – голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов - прокомментировала выбор продюсер нацотбора, украинская певица Джамала.

Напомним

В августе Вена была выбрана городом-хозяином Евровидения-2026, которое пройдет в "Винер Штадтхалле". Это стало возможным благодаря победе представителя Австрии Джея Джея на конкурсе 2025 года.

