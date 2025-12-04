Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс
Киев • УНН
Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать Евровидение 2026 года из-за разрешения Израилю участвовать. Это решение принято после того, как члены Европейского вещательного союза проголосовали за новые правила, защищающие честность конкурса.
Нидерланды, Испания и Ирландия отказались от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году из-за допуска к участию Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС и Reuters.
Израиль сможет принять участие в конкурсе песни Евровидение 2026 года после того, как члены Европейского вещательного союза в четверг решили не проводить голосование по его участию, несмотря на угрозы бойкота со стороны некоторых стран
По словам источников, участники подавляющим большинством голосов поддержали новые правила, направленные на то, чтобы помешать правительствам и третьим сторонам непропорционально продвигать песни с целью влияния на избирателей после обвинений в том, что Израиль в этом году несправедливо поддержал своего участника.
ВВС сообщает, что Ирландия, Испания и Нидерланды будут бойкотировать следующий песенный конкурс Евровидение после того, как Израилю разрешили участвовать.
Они были среди ряда стран, которые призывали к исключению Израиля из-за гуманитарных потерь войны в Газе и обвинений в несправедливой практике голосования. Несмотря на призывы к голосованию по участию Израиля, члены вместо этого одобрили новый набор правил, направленных на защиту честности конкурса
Отмечается, что голландский вещатель Avrotros заявил, что "участие в нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны".
Ожидается, что другие вещатели, в частности Словения и Исландия, также снимут участие в конкурсе.
Напомним
