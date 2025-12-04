$42.200.13
4 декабря
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 13930 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 16359 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 28596 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 17852 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19079 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 19234 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 27834 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 45791 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36564 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать Евровидение 2026 года из-за разрешения Израилю участвовать. Это решение принято после того, как члены Европейского вещательного союза проголосовали за новые правила, защищающие честность конкурса.

Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс

Нидерланды, Испания и Ирландия отказались от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году из-за допуска к участию Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС и Reuters. 

Израиль сможет принять участие в конкурсе песни Евровидение 2026 года после того, как члены Европейского вещательного союза в четверг решили не проводить голосование по его участию, несмотря на угрозы бойкота со стороны некоторых стран 

- пишет Reuters. 

По словам источников, участники подавляющим большинством голосов поддержали новые правила, направленные на то, чтобы помешать правительствам и третьим сторонам непропорционально продвигать песни с целью влияния на избирателей после обвинений в том, что Израиль в этом году несправедливо поддержал своего участника.

ВВС сообщает, что Ирландия, Испания и Нидерланды будут бойкотировать следующий песенный конкурс Евровидение после того, как Израилю разрешили участвовать.

Они были среди ряда стран, которые призывали к исключению Израиля из-за гуманитарных потерь войны в Газе и обвинений в несправедливой практике голосования. Несмотря на призывы к голосованию по участию Израиля, члены вместо этого одобрили новый набор правил, направленных на защиту честности конкурса 

- пишет издание.  

Отмечается, что голландский вещатель Avrotros заявил, что "участие в нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны".

Ожидается, что другие вещатели, в частности Словения и Исландия, также снимут участие в конкурсе.

Напомним 

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Среди участников лонглиста, не попавших в перечень финалистов по результатам двух дней прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія в январе. 

Павел Башинский

