Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс

Нидерланды, Испания и Ирландия отказались от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году из-за допуска к участию Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС и Reuters.

Израиль сможет принять участие в конкурсе песни Евровидение 2026 года после того, как члены Европейского вещательного союза в четверг решили не проводить голосование по его участию, несмотря на угрозы бойкота со стороны некоторых стран - пишет Reuters.

По словам источников, участники подавляющим большинством голосов поддержали новые правила, направленные на то, чтобы помешать правительствам и третьим сторонам непропорционально продвигать песни с целью влияния на избирателей после обвинений в том, что Израиль в этом году несправедливо поддержал своего участника.

ВВС сообщает, что Ирландия, Испания и Нидерланды будут бойкотировать следующий песенный конкурс Евровидение после того, как Израилю разрешили участвовать.

Они были среди ряда стран, которые призывали к исключению Израиля из-за гуманитарных потерь войны в Газе и обвинений в несправедливой практике голосования. Несмотря на призывы к голосованию по участию Израиля, члены вместо этого одобрили новый набор правил, направленных на защиту честности конкурса - пишет издание.

Отмечается, что голландский вещатель Avrotros заявил, что "участие в нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны".

Ожидается, что другие вещатели, в частности Словения и Исландия, также снимут участие в конкурсе.

Напомним

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Среди участников лонглиста, не попавших в перечень финалистов по результатам двух дней прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія в январе.