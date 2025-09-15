Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа

Расходы госбюджета на 2026 год планируется установить на уровне 4,8 трлн гривен, что более чем в 3 раза превышает расходы украинского бюджета до полномасштабного вторжения. Крупнейшая статья расходов – нацбезопасность и оборона – 2,8 трлн гривен. Об этом сообщила нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.

Общий объем расходов – 4,8 трлн гривен. Это более чем в 3 раза превышает расходы украинского бюджета до полномасштабного вторжения. Крупнейшая статья расходов – нацбезопасность и оборона – 2,8 трлн гривен (+6,5% к расходам этого года, которые утверждены июльским оборонным бюджетом). Крупнейшая новация в сфере оборонных расходов – так называемый "оборонный резерв" на 200 млрд гривен. Это новая бюджетная программа Минфина, которую Правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя. 44,8 млрд гривен предусмотрено на производство оружия и боеприпасов в Украине, и 37,6 млрд гривен – на производство дронов (уже учтены в общую сумму 2,8 трлн гривен)

Среди невоенных расходов крупнейшие статьи:

По ее словам, покрывать расходы планируется: собственными доходами (2,85 трлн гривен – без международных грантов), ОВГЗ (419,6 млрд гривен), международной помощью (кредиты и гранты).

Это 45,5 млрд долларов. Интересно, что собственные доходы вырастут более чем на 452 млрд гривен по сравнению с 2025 годом

Она отметила, что ожидается получить 165,2 млрд гривен от доходов НДС, 93,6 млрд гривен от НДФЛ, 61,8 млрд гривен от части чистой прибыли НБУ.

Также, пожалуй, впервые в бюджет четко заложены доходы от "детенизации" - 60 млрд гривен от превышения совокупных доходов таможни (является частью "оборонного резерва" и выделены в отдельную ячейку по спец-фонду). Будет интересно наблюдать, как будет выполняться "план детенизации". Экспортная пошлина на семена рапса и соевые бобы (9,3 млрд гривен) направляется на финансовую поддержку с.х. товаропроизводителей, как и планировалось профильным законом. Ждем регистрацию проекта №14000 в Верховной Раде