Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу

Видатки держбюджету на 2026 рік планується встановити на рівні 4,8 трлн гривень, що більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Найбільша стаття видатків – нацбезпека і оборона – 2,8 трлн гривень. Про це повідомила нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Загальний обсяг видатків – 4,8 трлн гривень. Це більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Найбільша стаття видатків – нацбезпека і оборона – 2,8 трлн гривень (+6,5% до видатків цього року, які затверджені липневим оборонним бюджетом). Найбільша новація у сфері оборонних видатків – так званий "оборонний резерв" на 200 млрд гривень. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку Уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою. 44,8 млрд гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і 37,6 млрд гривень – на виробництво дронів (вже враховані в загальну суму 2,8 трлн гривень)

Серед невійськових видатків найбільші статті:

За її словами, покривати витрати планується: власними доходами (2,85 трлн гривень – без міжнародних грантів), ОВДП (419,6 млрд гривень), міжнародною допомогою (кредити і гранти).

Це 45,5 млрд доларів. Цікаво, що власні доходи зростуть на більш ніж 452 млрд гривень, порівняно з 2025 роком

Вона зазначила, що очікується отримати 165,2 млрд гривень від доходів ПДВ, 93,6 млрд гривень від ПДФО, 61,8 млрд гривень від частини чистого прибутку НБУ.

Також, мабуть, вперше в бюджет чітко закладені доходи від "детінізації" - 60 млрд гривень від перевищення сукупних доходів митниці (є частиною "оборонного резерву" і виділені в окрему клітинку по спец-фонду). Буде цікаво спостерігати, як буде виконуватись "план детінізації". Експортне мито на насіння ріпаку та соєві боби (9,3 млрд гривень) спрямовується на фінансову підтримку с.г. товаровиробників, як і планувалось профільним законом. Чекаємо реєстрацію проекту №14000 у Верховній Раді