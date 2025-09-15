$41.280.03
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу

Видатки держбюджету на 2026 рік заплановані на рівні 4,8 трлн гривень, що втричі більше довоєнного рівня. Найбільша стаття видатків – національна безпека та оборона, на яку виділено 2,8 трлн гривень.

Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу

Видатки держбюджету на 2026 рік планується встановити на рівні 4,8 трлн гривень, що більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Найбільша стаття видатків – нацбезпека і оборона – 2,8 трлн гривень. Про це повідомила нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Загальний обсяг видатків – 4,8 трлн гривень. Це більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Найбільша стаття видатків – нацбезпека і оборона – 2,8 трлн гривень (+6,5% до видатків цього року, які затверджені липневим оборонним бюджетом). Найбільша новація у сфері оборонних видатків – так званий "оборонний резерв" на 200 млрд гривень. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку Уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою. 44,8 млрд гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і 37,6 млрд гривень – на виробництво дронів (вже враховані в загальну суму 2,8 трлн гривень) 

- повідомила Підласа.

Серед невійськових видатків найбільші статті:

  • обслуговування держборгу – 513,1 млрд гривень (+17,7% до 2025 року),
    • соціальний захист – 467 млрд гривень (+10,6 % до 2025 року),
      • освіта – 265,4 млрд гривень (+29,5% до 2025 року),
        • медицина – 258 млрд гривень (+17,4 % до 2025 року),
          • підтримка спроможності місцевих бюджетів (додаткова дотація постраждалим громадам, базова дотація, компенсація різниці в тарифах) – 84,6 млрд гривень (+36,3% до 2025 року).

            За її словами, покривати витрати планується: власними доходами (2,85 трлн гривень – без міжнародних грантів), ОВДП (419,6 млрд гривень), міжнародною допомогою (кредити і гранти).

            Це 45,5 млрд доларів. Цікаво, що власні доходи зростуть на більш ніж 452 млрд гривень, порівняно з 2025 роком 

            - додала Підласа.

            Вона зазначила, що очікується отримати 165,2 млрд гривень від доходів ПДВ, 93,6 млрд гривень від ПДФО, 61,8 млрд гривень від частини чистого прибутку НБУ.

            Також, мабуть, вперше в бюджет чітко закладені доходи від "детінізації" - 60 млрд гривень від перевищення сукупних доходів митниці (є частиною "оборонного резерву" і виділені в окрему клітинку по спец-фонду). Буде цікаво спостерігати, як буде виконуватись "план детінізації". Експортне мито на насіння ріпаку та соєві боби (9,3 млрд гривень) спрямовується на фінансову підтримку с.г. товаровиробників, як і планувалось профільним законом. Чекаємо реєстрацію проекту №14000 у Верховній Раді 

            - резюмувала нардеп.

            Нагадаємо

            Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.

            Павло Башинський

