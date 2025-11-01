Более 46 млн гривен наличными, элитное жилье и автомобили: в Днепре задержали начальницу отдела экологической инспекции за незаконное обогащение
Киев • УНН
Руководительницу отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа задержали за незаконное обогащение. Чиновница приобрела необоснованные активы на более чем 50 млн гривен, включая элитную недвижимость и автомобиль BMW.
Правоохранители разоблачили руководительницу отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, которая приобрела необоснованные активы на более чем 50 млн гривен, среди которых квартира в жилом комплексе премиум-класса и автомобиль BMW 520i. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает УНН.
Детали
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководительницу отдела Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) на незаконном обогащении", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что должностное лицо приобрело необоснованные активы на более чем 50 млн гривен. Среди них – квартира площадью более 100 м² в жилом комплексе премиум-класса и автомобиль BMW 520i. Чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, право собственности оформлено на родственника.
"Во время санкционированного судом обыска по месту жительства подозреваемой обнаружено и изъято 880 тыс. долл. США, 210 тыс. евро (что в общей сложности составляет более 46 млн гривен) и другие ценности. Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение)", - сообщили в ОГП.
Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.
Напомним
Должностных лиц Одесского горсовета разоблачили в присвоении более 1,6 млн грн при поставках товаров для ВСУ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.