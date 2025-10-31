$42.080.01
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 11376 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 17426 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 28310 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 16600 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 30072 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 16395 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20032 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 25199 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14783 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 30068 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай
Посадовці Одеської міськради привласнили 1,6 млн грн на товарах для ЗСУ: проведено низку обшуків

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Посадовці Одеської міськради та керівники приватних підприємств привласнили понад 1,6 млн грн під час постачання товарів для ЗСУ. Вони безпідставно завищили вартість договору, включивши до неї ПДВ, який звільняється від оподаткування.

Посадовці Одеської міськради привласнили 1,6 млн грн на товарах для ЗСУ: проведено низку обшуків

Посадовців Одеської міськради викрили на привласненні понад 1,6 млн грн під час постачання товарів для ЗСУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано посадовців Одеської міської ради та керівників приватних підприємств, які організували схему заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Одеси 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, колишній директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради та його перший заступник, діючи у змові з керівниками кількох приватних підприємств, під час укладення договору на постачання товарів для потреб Збройних Сил України безпідставно включили до вартості договору суму податку на додану вартість. Ці операції відповідно до законодавства звільняються від оподаткування ПДВ, тому посадовці безпідставно завищили вартість договору та заволоділи понад 1,6 млн грн бюджетних коштів громади.

Схема на похованнях: в Одесі викрили групу, яка привласнила 2 млн 100 тис грн бюджетних коштів18.06.25, 15:49 • 2323 перегляди

31 жовтня 2025 року правоохоронці провели 12 обшуків у місті Одесі, а також на території Одеської та Київської областей – за місцями проживання, в офісах приватних компаній і в департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.

Додамо

За результатами проведених слідчих дій чотирьом колишнім посадовцям міськради та керівникам приватних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державний бюджет
Обшук
Війна в Україні
Національна поліція України
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Збройні сили України
Одеса