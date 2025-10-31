Посадовці Одеської міськради привласнили 1,6 млн грн на товарах для ЗСУ: проведено низку обшуків
Київ • УНН
Посадовці Одеської міськради та керівники приватних підприємств привласнили понад 1,6 млн грн під час постачання товарів для ЗСУ. Вони безпідставно завищили вартість договору, включивши до неї ПДВ, який звільняється від оподаткування.
Посадовців Одеської міськради викрили на привласненні понад 1,6 млн грн під час постачання товарів для ЗСУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та затримано посадовців Одеської міської ради та керівників приватних підприємств, які організували схему заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Одеси
Деталі
За даними слідства, колишній директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради та його перший заступник, діючи у змові з керівниками кількох приватних підприємств, під час укладення договору на постачання товарів для потреб Збройних Сил України безпідставно включили до вартості договору суму податку на додану вартість. Ці операції відповідно до законодавства звільняються від оподаткування ПДВ, тому посадовці безпідставно завищили вартість договору та заволоділи понад 1,6 млн грн бюджетних коштів громади.
31 жовтня 2025 року правоохоронці провели 12 обшуків у місті Одесі, а також на території Одеської та Київської областей – за місцями проживання, в офісах приватних компаній і в департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.
Додамо
За результатами проведених слідчих дій чотирьом колишнім посадовцям міськради та керівникам приватних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області.