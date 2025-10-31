Чиновники Одесского горсовета присвоили 1,6 млн грн на товарах для ВСУ: проведен ряд обысков
Киев • УНН
Чиновники Одесского горсовета и руководители частных предприятий присвоили более 1,6 млн грн при поставке товаров для ВСУ. Они безосновательно завысили стоимость договора, включив в нее НДС, который освобождается от налогообложения.
Должностных лиц Одесского горсовета разоблачили в присвоении более 1,6 млн грн при поставке товаров для ВСУ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачены и задержаны должностные лица Одесского городского совета и руководители частных предприятий, организовавшие схему завладения бюджетными средствами территориальной общины города Одессы
Детали
По данным следствия, бывший директор департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководителями нескольких частных предприятий, при заключении договора на поставку товаров для нужд Вооруженных Сил Украины безосновательно включили в стоимость договора сумму налога на добавленную стоимость. Эти операции в соответствии с законодательством освобождаются от налогообложения НДС, поэтому должностные лица безосновательно завысили стоимость договора и завладели более 1,6 млн грн бюджетных средств общины.
31 октября 2025 года правоохранители провели 12 обысков в городе Одессе, а также на территории Одесской и Киевской областей – по местам жительства, в офисах частных компаний и в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.
Добавим
По результатам проведенных следственных действий четырем бывшим должностным лицам горсовета и руководителям частных предприятий сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора при оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.