Схема на захоронениях: в Одессе разоблачили группу, присвоившую 2 млн 100 тыс. грн бюджетных средств
Киев • УНН
В Одессе разоблачили организованную группу из пяти человек, которая присвоила более 2,1 млн грн бюджетных средств на захоронения погибших военных. Схема действовала два года, завышая цены на надгробия и охватив 88 захоронений.
Пятьим лицам сообщено о подозрении по делу о присвоении более 2 млн 100 тыс. грн, выделенных на погребение погибших военнослужащих.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
Детали
Как отметили в Офисе Генпрокурора, подозрение объявлено пяти лицам, которых следствие считает участниками организованной группы.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)
По данным следствия, к схеме были привлечены должностные лица местного самоуправления и предприниматели.
Служащие Одесского городского совета, а также одного из коммунальных предприятий г. Одессы вместе с местными предпринимателями организовали схему завладения средствами, выделенными на погребение погибших защитников Украины
Механизм присвоения средств заключался в завышении цен на надгробия.
Подозреваемые завышали стоимость услуг по сооружению надгробий и обустройству мест захоронения погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины
Мошенничество продолжалось в течение двух лет и охватило десятки захоронений.
По такой схеме в течение 2023–2024 годов они завладели 50% бюджетных средств – более 2 млн 100 тыс. грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников
В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Справка
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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