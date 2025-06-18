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Схема на захоронениях: в Одессе разоблачили группу, присвоившую 2 млн 100 тыс. грн бюджетных средств

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В Одессе разоблачили организованную группу из пяти человек, которая присвоила более 2,1 млн грн бюджетных средств на захоронения погибших военных. Схема действовала два года, завышая цены на надгробия и охватив 88 захоронений.

Схема на захоронениях: в Одессе разоблачили группу, присвоившую 2 млн 100 тыс. грн бюджетных средств

Пятьим лицам сообщено о подозрении по делу о присвоении более 2 млн 100 тыс. грн, выделенных на погребение погибших военнослужащих.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

Как отметили в Офисе Генпрокурора, подозрение объявлено пяти лицам, которых следствие считает участниками организованной группы.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, к схеме были привлечены должностные лица местного самоуправления и предприниматели.

Служащие Одесского городского совета, а также одного из коммунальных предприятий г. Одессы вместе с местными предпринимателями организовали схему завладения средствами, выделенными на погребение погибших защитников Украины

- сообщили в ОГП.

Механизм присвоения средств заключался в завышении цен на надгробия.

Подозреваемые завышали стоимость услуг по сооружению надгробий и обустройству мест захоронения погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины

- подчеркнули в прокуратуре.

Мошенничество продолжалось в течение двух лет и охватило десятки захоронений.

По такой схеме в течение 2023–2024 годов они завладели 50% бюджетных средств – более 2 млн 100 тыс. грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников

– отметили следователи.

В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Справка

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧПУНН-Одесса
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