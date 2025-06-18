Схема на похованнях: в Одесі викрили групу, яка привласнила 2 млн 100 тис грн бюджетних коштів
Київ • УНН
В Одесі викрили організовану групу з п'яти осіб, яка привласнила понад 2.1 млн грн бюджетних коштів на поховання загиблих військових. Схема діяла два роки, завищуючи ціни на надгробки та охопивши 88 поховань.
П’ятьом особам повідомлено про підозру у справі про привласнення понад 2 млн 100 тис грн, виділених на поховання загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, підозру оголошено п’ятьом особам, яких слідство вважає учасниками організованої групи.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)
За даними слідства, до схеми були залучені посадовці місцевого самоврядування та підприємці.
Службовці Одеської міської ради, а також одного з комунальних підприємств м. Одеси разом з місцевими підприємцями організували схему заволодіння коштами, виділеними на поховання загиблих захисників України
Механізм привласнення коштів полягав у завищенні цін на надгробки.
Підозрювані завищували вартість послуг зі спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців Збройних Сил України
Шахрайство тривало протягом двох років і охопило десятки поховань.
За такою схемою протягом 2023–2024 років вони заволоділи 50% бюджетних коштів – понад 2 млн 100 тис грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Тривають слідчі дії.
Довідка
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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