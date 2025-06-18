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Схема на похованнях: в Одесі викрили групу, яка привласнила 2 млн 100 тис грн бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 570 перегляди

В Одесі викрили організовану групу з п'яти осіб, яка привласнила понад 2.1 млн грн бюджетних коштів на поховання загиблих військових. Схема діяла два роки, завищуючи ціни на надгробки та охопивши 88 поховань.

Схема на похованнях: в Одесі викрили групу, яка привласнила 2 млн 100 тис грн бюджетних коштів

П’ятьом особам повідомлено про підозру у справі про привласнення понад 2 млн 100 тис грн, виділених на поховання загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, підозру оголошено п’ятьом особам, яких слідство вважає учасниками організованої групи.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до схеми були залучені посадовці місцевого самоврядування та підприємці.

Службовці Одеської міської ради, а також одного з комунальних підприємств м. Одеси разом з місцевими підприємцями організували схему заволодіння коштами, виділеними на поховання загиблих захисників України

- повідомили в ОГП.

Механізм привласнення коштів полягав у завищенні цін на надгробки.

Підозрювані завищували вартість послуг зі спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців Збройних Сил України

- наголосили в прокуратурі.

Шахрайство тривало протягом двох років і охопило десятки поховань.

За такою схемою протягом 2023–2024 років вони заволоділи 50% бюджетних коштів – понад 2 млн 100 тис грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників

– зазначили слідчі.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Тривають слідчі дії.

Довідка

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НПУНН-Одеса
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