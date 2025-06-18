Схема на похованнях: в Одесі викрили групу, яка привласнила 2 млн 100 тис грн бюджетних коштів

П’ятьом особам повідомлено про підозру у справі про привласнення понад 2 млн 100 тис грн, виділених на поховання загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, підозру оголошено п’ятьом особам, яких слідство вважає учасниками організованої групи.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

За даними слідства, до схеми були залучені посадовці місцевого самоврядування та підприємці.

Службовці Одеської міської ради, а також одного з комунальних підприємств м. Одеси разом з місцевими підприємцями організували схему заволодіння коштами, виділеними на поховання загиблих захисників України

Механізм привласнення коштів полягав у завищенні цін на надгробки.

Підозрювані завищували вартість послуг зі спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців Збройних Сил України

Шахрайство тривало протягом двох років і охопило десятки поховань.

За такою схемою протягом 2023–2024 років вони заволоділи 50% бюджетних коштів – понад 2 млн 100 тис грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників