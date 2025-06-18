Обікрали 3000 нацгвардійців на 11,5 млн грн: троє посадовців військової частини НГУ отримали підозри
Київ • УНН
На Київщині викрито злочинну схему, організовану посадовцями Нацгвардії. Вони привласнили 11,5 млн грн, занижуючи виплати 3000 нацгвардійців протягом 2020-2024 років.
Правоохоронці у Київській області викрили злочинну схему, впроваджену колишніми посадовцями однієї з військових частин Нацгвардії, які привласнили 11,5 мільйонів гривень з грошового забезпечення військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Злочинну схему розробили та реалізували бухгалтер, двоє колишніх начальників фінансового відділення однієї з військових частин Нацгвардії та шестеро цивільних.
Як встановило слідство, упродовж 2020 - 2024 років підозрювані, діючи за змовою, систематично занижували розмір щомісячного грошового забезпечення кожному з 3000 нацгвардійців частини на 30 - 35 грн.
Бухгалтер забезпечувала технічне включення банківських реквізитів шести сторонніх цивільних осіб до відомостей на виплату грошового забезпечення. На їхні картки перекидалися кошти, недоплачені військовослужбовцям. А потім зловмисники виводили їх готівкою та ділили між учасників схеми.
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А двоє начальників фінансового відділення військової частини знали про схему і не перешкоджали її реалізації. Загальна сума привласнених коштів за результатами діяльності схеми становить близько 11,5 млн грн.
Фігурантам справи оголошено про підозру, до всіх підозрюваних застосовано запобіжні заходи.
Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману, недбале ставлення до військової служби, а також легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).