Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения

Правоохранители в Киевской области разоблачили преступную схему, внедренную бывшими должностными лицами одной из воинских частей Нацгвардии, которые присвоили 11,5 миллионов гривен из денежного обеспечения военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Преступную схему разработали и реализовали бухгалтер, двое бывших начальников финансового отделения одной из воинских частей Нацгвардии и шесть гражданских.

Как установило следствие, в течение 2020 - 2024 годов подозреваемые, действуя по сговору, систематически занижали размер ежемесячного денежного обеспечения каждому из 3000 нацгвардейцев части на 30 - 35 грн.

Бухгалтер обеспечивала техническое включение банковских реквизитов шести посторонних гражданских лиц в сведения на выплату денежного обеспечения. На их карточки перебрасывались средства, недоплаченные военнослужащим. А потом злоумышленники выводили их наличными и делили между участниками схемы.

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А двое начальников финансового отделения воинской части знали о схеме и не препятствовали ее реализации. Общая сумма присвоенных средств по результатам деятельности схемы составляет около 11,5 млн грн.

Фигурантам дела объявлено о подозрении, ко всем подозреваемым применены меры пресечения.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана, небрежное отношение к военной службе, а также легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).