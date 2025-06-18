Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
Эксклюзив
09:18 • 12434 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 39534 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 31208 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 49538 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 88525 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 213081 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 221310 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 199562 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192627 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171848 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.9м/с
38%
750мм
Популярные новости
В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века18 июня, 01:41 • 21995 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 60395 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 34913 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2118 июня, 04:45 • 68361 просмотра
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении09:07 • 18574 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 121930 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 349706 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 392901 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 393965 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 463309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 76519 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 135780 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 147764 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 207270 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186972 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс

Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения

Киев • УНН

 • 866 просмотра

В Киевской области разоблачена преступная схема, организованная должностными лицами Нацгвардии. Они присвоили 11,5 млн грн, занижая выплаты 3000 нацгвардейцев в течение 2020-2024 годов.

Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения

Правоохранители в Киевской области разоблачили преступную схему, внедренную бывшими должностными лицами одной из воинских частей Нацгвардии, которые присвоили 11,5 миллионов гривен из денежного обеспечения военнослужащих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Преступную схему разработали и реализовали бухгалтер, двое бывших начальников финансового отделения одной из воинских частей Нацгвардии и шесть гражданских.

Как установило следствие, в течение 2020 - 2024 годов подозреваемые, действуя по сговору, систематически занижали размер ежемесячного денежного обеспечения каждому из 3000 нацгвардейцев части на 30 - 35 грн.

Бухгалтер обеспечивала техническое включение банковских реквизитов шести посторонних гражданских лиц в сведения на выплату денежного обеспечения. На их карточки перебрасывались средства, недоплаченные военнослужащим. А потом злоумышленники выводили их наличными и делили между участниками схемы.

В Одесской области разоблачили схему присвоения почти 4 млн грн при закупке укрытий16.06.25, 20:10 • 2884 просмотра

А двое начальников финансового отделения воинской части знали о схеме и не препятствовали ее реализации. Общая сумма присвоенных средств по результатам деятельности схемы составляет около 11,5 млн грн.

Фигурантам дела объявлено о подозрении, ко всем подозреваемым применены меры пресечения.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана, небрежное отношение к военной службе, а также легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Национальная гвардия Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9