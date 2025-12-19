Элитные автомобили и наличные: экс-чиновника ГСЧС заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщено о подозрении в незаконном обогащении на почти 13 млн грн. Он приобрел необоснованные активы, включая элитные автомобили, оформленные на жену и доверенное лицо.
При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры 17 декабря 2025 года бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины)
Детали
Следствие установило, что в 2021–2023 годах, находясь на должности начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения и являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, мужчина приобрел необоснованные активы на сумму почти 13 млн грн.
Прокуроры отметили, среди этого имущества – денежные средства, изъятые во время обысков, а также элитные автомобили: Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD (2022 года выпуска); Mercedes-Benz EQC 400 (2021 года выпуска); Volkswagen Touareg (2020 года выпуска).
По данным следствия, чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, право собственности оформляли на жену и доверенное лицо.
Уголовное производство начато на основании заключения НАПК относительно мониторинга образа жизни бывшего должностного лица ГСЧС.
