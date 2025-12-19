$42.340.00
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с Молдовой
Элитные автомобили и наличные: экс-чиновника ГСЧС заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщено о подозрении в незаконном обогащении на почти 13 млн грн. Он приобрел необоснованные активы, включая элитные автомобили, оформленные на жену и доверенное лицо.

Элитные автомобили и наличные: экс-чиновника ГСЧС заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн

Бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщили о подозрении в незаконном обогащении на почти 13 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры 17 декабря 2025 года бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что в 2021–2023 годах, находясь на должности начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения и являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, мужчина приобрел необоснованные активы на сумму почти 13 млн грн.

Прокуроры отметили, среди этого имущества – денежные средства, изъятые во время обысков, а также элитные автомобили: Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD (2022 года выпуска); Mercedes-Benz EQC 400 (2021 года выпуска); Volkswagen Touareg (2020 года выпуска).

По данным следствия, чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, право собственности оформляли на жену и доверенное лицо.

Уголовное производство начато на основании заключения НАПК относительно мониторинга образа жизни бывшего должностного лица ГСЧС.

Более 46 млн гривен наличными, элитное жилье и автомобили: в Днепре задержали начальницу отдела экологической инспекции за незаконное обогащение01.11.25, 14:11 • 7755 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Обыск
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям