15:35 • 12313 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 12993 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 16557 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 30477 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 16141 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 18608 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 18545 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 18573 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19220 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16565 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Накоплено более 44 терабайт доказательной информации - Кравченко о сборе доказательств агрессии рф для Спецтрибунала

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что в 2026 году Украина сосредоточится на сборе доказательств преступления агрессии рф для передачи в будущий Специальный трибунал. Накоплено более 44 терабайт доказательной информации, продолжается анализ телекоммуникационных данных.

Накоплено более 44 терабайт доказательной информации - Кравченко о сборе доказательств агрессии рф для Спецтрибунала

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел заседание межведомственной рабочей группы – Координационного штаба по вопросам взаимодействия правоохранительных и государственных органов в документировании и расследовании международных преступлений. В 2026 году усилия сосредоточат на сборе, систематизации и анализе доказательств преступления агрессии российской федерации для их дальнейшей передачи в будущий Специальный трибунал, уже накоплено более 44 терабайт доказательной информации, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, во встрече приняли участие руководители правоохранительных и разведывательных органов, а также руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В 2026 году сосредоточиваем усилия на сборе, систематизации и анализе доказательств преступления агрессии российской федерации для их дальнейшей передачи в будущий Специальный трибунал и формирования полной доказательной базы ответственности политического и военного руководства государства-агрессора. Важным элементом этой работы является системное сохранение и анализ доказательств. В централизованных хранилищах уже накоплено более 44 терабайт доказательной информации, и массивы цифровых материалов постоянно пополняются. В частности, анализируем телекоммуникационные данные мобильных операторов относительно номеров, идентифицированных как российские и белорусские, в первые месяцы вторжения. Эта информация помогает устанавливать причастность подразделений рф к военным преступлениям 

- добавил Генпрокурор.

"Ответственность за преступление агрессии должна достигать высших руководителей рф": Кравченко в Лондоне и Гааге обсудил работу Спецтрибунала06.10.25, 12:57 • 3219 просмотров

По его словам, ключевыми направлениями работы остаются:

• международное сотрудничество – содействие работе Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), созданного на базе Евроюста;

• использование трофейных документов врага – привлечение к уголовным производствам боевых приказов, журналов боевых действий, карт операций и других материалов, подтверждающих системный характер преступлений;

• расширение доказательной базы – использование разведывательной информации, спутниковых снимков, радиоперехватов, материалов перехваченных БПЛА и данных военных информационных систем;

• расследование атак на критическую инфраструктуру – документирование системных ударов по энергетическим, транспортным и другим объектам, обеспечивающим жизнедеятельность гражданского населения;

• защита потерпевших – внедрение подходов, ориентированных на человека, при работе с пострадавшими от пыток, депортаций и сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией.

Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов28.08.25, 17:16 • 3375 просмотров

Мы завершили реализацию Стратегического плана уголовного преследования за международные преступления на 2023–2025 годы и подготовили новую Стратегию на 2026–2028 годы. Она направлена на усиление способности правоохранительной системы расследовать международные преступления и восстанавливать права потерпевших. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину зарегистрировано более 213 тысяч военных преступлений. За этой цифрой – более 16 тысяч отнятых жизней, более 40 тысяч раненых гражданских и более 300 тысяч разрушенных объектов инфраструктуры 

- добавил Кравченко.

По его словам, масштаб документирования российских зверств является беспрецедентным как для Украины, так и для наших международных партнеров.

Результатом совместной работы прокуроров, следователей, оперативных подразделений и разведки уже являются 1127 сообщений о подозрении в военных преступлениях, 811 обвинительных актов в судах и 243 приговора. Агрессия продолжается. Поэтому наша задача – действовать как единый механизм, где каждый установленный факт и каждое задокументированное доказательство становится шагом к международному правосудию и приговору для государства-агрессора. Работаем дальше 

- резюмировал Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: с начала вторжения зафиксировано более 240 тыс. преступлений агрессии рф против Украины, есть более 1100 подозрений и 240 приговоров24.02.26, 09:19 • 3997 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика