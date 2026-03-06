Накоплено более 44 терабайт доказательной информации - Кравченко о сборе доказательств агрессии рф для Спецтрибунала

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел заседание межведомственной рабочей группы – Координационного штаба по вопросам взаимодействия правоохранительных и государственных органов в документировании и расследовании международных преступлений. В 2026 году усилия сосредоточат на сборе, систематизации и анализе доказательств преступления агрессии российской федерации для их дальнейшей передачи в будущий Специальный трибунал, уже накоплено более 44 терабайт доказательной информации, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, во встрече приняли участие руководители правоохранительных и разведывательных органов, а также руководство Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В 2026 году сосредоточиваем усилия на сборе, систематизации и анализе доказательств преступления агрессии российской федерации для их дальнейшей передачи в будущий Специальный трибунал и формирования полной доказательной базы ответственности политического и военного руководства государства-агрессора. Важным элементом этой работы является системное сохранение и анализ доказательств. В централизованных хранилищах уже накоплено более 44 терабайт доказательной информации, и массивы цифровых материалов постоянно пополняются. В частности, анализируем телекоммуникационные данные мобильных операторов относительно номеров, идентифицированных как российские и белорусские, в первые месяцы вторжения. Эта информация помогает устанавливать причастность подразделений рф к военным преступлениям - добавил Генпрокурор.

По его словам, ключевыми направлениями работы остаются:

• международное сотрудничество – содействие работе Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), созданного на базе Евроюста;

• использование трофейных документов врага – привлечение к уголовным производствам боевых приказов, журналов боевых действий, карт операций и других материалов, подтверждающих системный характер преступлений;

• расширение доказательной базы – использование разведывательной информации, спутниковых снимков, радиоперехватов, материалов перехваченных БПЛА и данных военных информационных систем;

• расследование атак на критическую инфраструктуру – документирование системных ударов по энергетическим, транспортным и другим объектам, обеспечивающим жизнедеятельность гражданского населения;

• защита потерпевших – внедрение подходов, ориентированных на человека, при работе с пострадавшими от пыток, депортаций и сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией.

Мы завершили реализацию Стратегического плана уголовного преследования за международные преступления на 2023–2025 годы и подготовили новую Стратегию на 2026–2028 годы. Она направлена на усиление способности правоохранительной системы расследовать международные преступления и восстанавливать права потерпевших. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину зарегистрировано более 213 тысяч военных преступлений. За этой цифрой – более 16 тысяч отнятых жизней, более 40 тысяч раненых гражданских и более 300 тысяч разрушенных объектов инфраструктуры - добавил Кравченко.

По его словам, масштаб документирования российских зверств является беспрецедентным как для Украины, так и для наших международных партнеров.

Результатом совместной работы прокуроров, следователей, оперативных подразделений и разведки уже являются 1127 сообщений о подозрении в военных преступлениях, 811 обвинительных актов в судах и 243 приговора. Агрессия продолжается. Поэтому наша задача – действовать как единый механизм, где каждый установленный факт и каждое задокументированное доказательство становится шагом к международному правосудию и приговору для государства-агрессора. Работаем дальше - резюмировал Генпрокурор.

