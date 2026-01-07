Массированная атака рф на Кривой Рог: известно о трех раненых

$42.560.14
49.800.29
ukenru
13:11 • 6882 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12829 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 17833 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 19726 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 20441 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 17002 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 16361 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30484 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52915 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 147796 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.3м/с
92%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 12712 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 13629 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 28716 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 19733 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 12598 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 10716 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 12742 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 17815 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 65744 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 103280 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Венесуэла
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 37005 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 56819 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 99421 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 91013 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 85572 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Дипломатка
Фильм

Массированная атака рф на Кривой Рог: известно о трех раненых

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате массированной атаки рф. Пострадавшие доставлены в больницу.

Массированная атака рф на Кривой Рог: известно о трех раненых

В результате массированной атаки рф в Кривом Роге три человека получили ранения. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

На данный момент трое раненых. Уже доставлены в больницу. Средней тяжести

- сообщил Вилкул.

Напомним

Ранее глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул заявил о массированной атаке рф на город.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Вилкул Александр
Кривой Рог