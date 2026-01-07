Массированная атака рф на Кривой Рог: известно о трех раненых
Киев • УНН
В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате массированной атаки рф. Пострадавшие доставлены в больницу.
В результате массированной атаки рф в Кривом Роге три человека получили ранения. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
На данный момент трое раненых. Уже доставлены в больницу. Средней тяжести
Напомним
Ранее глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул заявил о массированной атаке рф на город.