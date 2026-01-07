Кривий Ріг під масованою атакою рф - Вілкул

Армія рф масовано атакує Кривий Ріг. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна - повідомив Вілкул.

Він також закликав жителів бути уважними, оскільки "є ще шахеди в повітрі".

"Шахед" влучив у підприємство в Кривому Розі - Вілкул