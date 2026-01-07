Кривой Рог под массированной атакой РФ - Вилкул

Армия РФ массированно атакует Кривой Рог. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена - сообщил Вилкул.

Он также призвал жителей быть внимательными, поскольку "есть еще шахеды в воздухе".

"Шахед" попал в предприятие в Кривом Роге - Вилкул