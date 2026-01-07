$42.560.14
13:11 • 5976 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 11834 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 16544 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 18800 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 19554 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 16641 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 16074 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30325 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52763 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 146985 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Кривой Рог под массированной атакой РФ - Вилкул

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул заявил о массированной атаке РФ на город.

Кривой Рог под массированной атакой РФ - Вилкул

Армия РФ массированно атакует Кривой Рог. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.  

Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена 

- сообщил Вилкул.

Он также призвал жителей быть внимательными, поскольку "есть еще шахеды в воздухе".

"Шахед" попал в предприятие в Кривом Роге - Вилкул07.01.26, 10:15 • 3268 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вилкул Александр
Кривой Рог