Кривой Рог под массированной атакой РФ - Вилкул
Киев • УНН
Глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул заявил о массированной атаке РФ на город.
Армия РФ массированно атакует Кривой Рог. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена
Он также призвал жителей быть внимательными, поскольку "есть еще шахеды в воздухе".
