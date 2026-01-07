"Шахед" попал в предприятие в Кривом Роге - Вилкул
Киев • УНН
В Кривом Роге зафиксировано попадание беспилотника типа «Шахед» в предприятие. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Кривой Рог снова подвергся дроновой атаке российских войск, зафиксировано попадание "шахеда" в предприятие, сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
По взрыву, который слышали. Шахед попал в предприятие. Все цели
