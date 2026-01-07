Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведения
Киев • УНН
В результате атаки россиян на Днепр пострадали 7 человек, из них 2 детей, в основном с острой реакцией на стресс и осколочными ранениями. Повреждено более 10 многоэтажек, профтехучилище, два детских сада и школа.
В результате атаки россиян на Днепр вечером 6 января пострадали по меньшей мере 7 человек, 2 из них - дети. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения. Городские больницы оказывают помощь.
Враг атаковал обычные жилые дома и учебные заведения. В более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен - если не около тысячи - окон. Есть и данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей
Он добавил, что в то же время есть разрушения в профтехучилище, где обучают на слесарей и кондитеров.
Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие. Затронуло также два детских сада и одну из школ. Город продолжает собирать информацию об остальных разрушениях
Напомним
Из-за атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха.
