Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведения

В результате атаки россиян на Днепр вечером 6 января пострадали по меньшей мере 7 человек, 2 из них - дети. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, информирует УНН.

По его словам, в основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения. Городские больницы оказывают помощь.

Враг атаковал обычные жилые дома и учебные заведения. В более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен - если не около тысячи - окон. Есть и данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей