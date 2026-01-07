Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведения

$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 7992 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 17549 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 76128 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 122742 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 58650 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 76179 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 59891 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 81930 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 154969 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 61962 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.8м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT6 января, 13:10 • 8390 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию6 января, 13:29 • 197107 просмотра
Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ВСУ раскрыл детали6 января, 14:51 • 4602 просмотра
россия перевыполнила госзаказ на дальнобойные дроны, производя более 400 БПЛА ежедневно - Сырский17:27 • 5950 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы18:24 • 5488 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 34046 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 71362 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 154964 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 99307 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 157672 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 17279 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 37834 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 81627 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 74120 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 69036 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Социальная сеть
Фильм

Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведения

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В результате атаки россиян на Днепр пострадали 7 человек, из них 2 детей, в основном с острой реакцией на стресс и осколочными ранениями. Повреждено более 10 многоэтажек, профтехучилище, два детских сада и школа.

Атака на Днепр: 7 пострадавших, среди них дети, повреждены жилые дома и учебные заведения

В результате атаки россиян на Днепр вечером 6 января пострадали по меньшей мере 7 человек, 2 из них - дети. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения. Городские больницы оказывают помощь.

Враг атаковал обычные жилые дома и учебные заведения. В более чем 10 многоэтажках разбито несколько сотен - если не около тысячи - окон. Есть и данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов. Немало сгоревших автомобилей

- рассказал Филатов.

Он добавил, что в то же время есть разрушения в профтехучилище, где обучают на слесарей и кондитеров.

Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие. Затронуло также два детских сада и одну из школ. Город продолжает собирать информацию об остальных разрушениях

- резюмировал мэр Днепра.

Напомним

Из-за атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха.

В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы06.01.26, 20:24 • 5522 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепр