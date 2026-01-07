Атака на Дніпро: 7 постраждалих, серед них діти, пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади

Внаслідок атаки росіян на Дніпро ввечері 6 січня постраждали щонайменше 7 людей, 2 з них - діти. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує УНН.

За його словами, здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу.

Ворог атакував звичайні житлові будинки та навчальні заклади. У понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень - якщо не близько тисячі - вікон. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів