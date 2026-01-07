$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 9058 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Атака на Дніпро: 7 постраждалих, серед них діти, пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Внаслідок атаки росіян на Дніпро постраждали 7 людей, з них 2 дітей, здебільшого з гострою реакцією на стрес та осколковими пораненнями. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, профтехучилище, два дитячі садочки та школу.

Атака на Дніпро: 7 постраждалих, серед них діти, пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади

Внаслідок атаки росіян на Дніпро ввечері 6 січня постраждали щонайменше 7 людей, 2 з них - діти. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу.

Ворог атакував звичайні житлові будинки та навчальні заклади. У понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень - якщо не близько тисячі - вікон. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів

- розповів Філатов.

Він додав, що водночас є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів.

Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл. Місто продовжує збирати інформацію про решту руйнувань

- резюмував мер Дніпра.

Нагадаємо

Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.

У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози06.01.26, 20:24 • 6288 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпро (місто)