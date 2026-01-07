Атака на Дніпро: 7 постраждалих, серед них діти, пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади
Київ • УНН
Внаслідок атаки росіян на Дніпро постраждали 7 людей, з них 2 дітей, здебільшого з гострою реакцією на стрес та осколковими пораненнями. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, профтехучилище, два дитячі садочки та школу.
Внаслідок атаки росіян на Дніпро ввечері 6 січня постраждали щонайменше 7 людей, 2 з них - діти. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу.
Ворог атакував звичайні житлові будинки та навчальні заклади. У понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень - якщо не близько тисячі - вікон. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів
Він додав, що водночас є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів.
Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл. Місто продовжує збирати інформацію про решту руйнувань
Нагадаємо
Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.
