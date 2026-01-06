Атака БпЛА на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, місті спалахнули пожежі

Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.

Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях

Раніше він попередив, що ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники, і закликав перебувати у безпечних місцях і берегти себе.

Нагадаємо

Ввечері 6 січня у Дніпрі пролунав вибух, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння з південно-східного напрямку та швидкісну ціль на місто.

Дніпро та Харків зазнали російських ударів: подробиці