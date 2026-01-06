$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 15612 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 69191 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 111245 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 56549 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 74552 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
5 січня, 19:29 • 58997 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
5 січня, 14:42 • 81042 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
5 січня, 14:05 • 153325 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 61299 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Атака БпЛА на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, місті спалахнули пожежі

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.

Атака БпЛА на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, місті спалахнули пожежі

Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху.

Інформація уточнюється. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях

Раніше він попередив, що ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники, і закликав перебувати у безпечних місцях і берегти себе.

Нагадаємо

Ввечері 6 січня у Дніпрі пролунав вибух, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу балістичного озброєння з південно-східного напрямку та швидкісну ціль на місто.

Дніпро та Харків зазнали російських ударів: подробиці05.01.26, 12:57 • 3442 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)