Атака БПЛА на Днепр: повреждена многоэтажка, в городе вспыхнули пожары

$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 5548 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 15423 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 68353 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 109825 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 56282 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 74337 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 58860 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 80942 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 153174 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 61252 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°6 января, 11:20 • 82677 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 32550 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 16260 просмотра
Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT6 января, 13:10 • 6366 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию6 января, 13:29 • 172920 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 32671 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 70203 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 153172 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 98052 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 156717 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 16338 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 37455 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 81202 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 73722 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 68648 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Социальная сеть
Фильм

Атака БПЛА на Днепр: повреждена многоэтажка, в городе вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате атаки БПЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха.

Атака БПЛА на Днепр: повреждена многоэтажка, в городе вспыхнули пожары

Из-за атаки БПЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Детали

По его словам, возникли пожары на территориях детского сада и профтеха.

Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах

Ранее он предупредил, что враг направил на Днепропетровщину беспилотники, и призвал находиться в безопасных местах и беречь себя.

Напомним

Вечером 6 января в Днепре прогремел взрыв, о чем сообщили местные Telegram-каналы. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юго-восточного направления и скоростной цели на город.

Днепр и Харьков подверглись российским ударам: подробности05.01.26, 12:57 • 3442 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр