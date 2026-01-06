Атака БПЛА на Днепр: повреждена многоэтажка, в городе вспыхнули пожары

Из-за атаки БПЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Детали

По его словам, возникли пожары на территориях детского сада и профтеха.

Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах

Ранее он предупредил, что враг направил на Днепропетровщину беспилотники, и призвал находиться в безопасных местах и беречь себя.

Напомним

Вечером 6 января в Днепре прогремел взрыв, о чем сообщили местные Telegram-каналы. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юго-восточного направления и скоростной цели на город.

Днепр и Харьков подверглись российским ударам: подробности