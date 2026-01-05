$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 26966 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 37091 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 64718 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 77646 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 58330 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 63815 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62784 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65553 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57864 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
09:07 • 26968 просмотра
Днепр и Харьков подверглись российским ударам: подробности

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В Харькове зафиксировано три вражеских удара. В Днепре атака БпЛА вызвала пожар, повреждения на предприятии, повредив авто и линии электропередач.

Днепр и Харьков подверглись российским ударам: подробности

В Харькове и Днепре сегодня зафиксированы новые вражеские удары, сообщили местные власти, пишет УНН.

Харьков

Зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района

- написал сначала мэр города Игорь Терехов в Telegram.

А затем добавил: "Еще один удар по городу. Приблизительно тот же район".

"Третий ракетный удар по городу", - написал Терехов позже.

Днепр

В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Повреждено предприятие. Также изувечены авто, линия электропередач

- написал врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

По его словам, по состоянию на эту минуту информация о погибших или пострадавших не поступала.

россия атаковала Украину 9 ракетами, 137 из 165 дронов обезвредили05.01.26, 08:13 • 3434 просмотра

Юлия Шрамко

