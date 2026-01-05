Днепр и Харьков подверглись российским ударам: подробности
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано три вражеских удара. В Днепре атака БпЛА вызвала пожар, повреждения на предприятии, повредив авто и линии электропередач.
В Харькове и Днепре сегодня зафиксированы новые вражеские удары, сообщили местные власти, пишет УНН.
Харьков
Зафиксирован удар по городу - предварительно, по промзоне Слободского района
А затем добавил: "Еще один удар по городу. Приблизительно тот же район".
"Третий ракетный удар по городу", - написал Терехов позже.
Днепр
В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Повреждено предприятие. Также изувечены авто, линия электропередач
По его словам, по состоянию на эту минуту информация о погибших или пострадавших не поступала.
