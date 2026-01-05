россия атаковала Украину 9 ракетами, 137 из 165 дронов обезвредили

$42.290.12
49.580.03
ukenru
4 января, 15:52 • 22951 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 47057 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 63004 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 47842 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 56753 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 59028 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 63260 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57112 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51904 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67987 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»03:29 • 4638 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 13748 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина03:44 • 17211 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 13642 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 12709 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 107137 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 125765 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 134467 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 269953 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 205708 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Дания
Украина
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 21235 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 18431 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 19229 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 28817 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 75561 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

россия атаковала Украину 9 ракетами, 137 из 165 дронов обезвредили

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Ночью 5 января россия нанесла удар по Украине 9 баллистическими и зенитными управляемыми ракетами, а также 165 ударными беспилотниками. ВСУ сообщили о сбитии или подавлении 137 вражеских БпЛА на севере, в центре и на востоке страны.

россия атаковала Украину 9 ракетами, 137 из 165 дронов обезвредили

россия ночью ударила по Украине 9 баллистическими и зенитными управляемыми ракетами, а также 165 дронами, 137 из которых сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 января (с 18:00 4 января) враг атаковал 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской обл., а также 165 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел – рф, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны. Зафиксированы попадания баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, как указано, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 405.01.26, 08:08 • 1694 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Брянская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-300
Украина