россия атаковала Украину 9 ракетами, 137 из 165 дронов обезвредили

россия ночью ударила по Украине 9 баллистическими и зенитными управляемыми ракетами, а также 165 дронами, 137 из которых сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 января (с 18:00 4 января) враг атаковал 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской обл., а также 165 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел – рф, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны. Зафиксированы попадания баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, как указано, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

