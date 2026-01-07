"Шахед" влучив у підприємство в Кривому Розі - Вілкул
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у підприємство. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Кривий Ріг знову зазнав дронової атаки російських військ, зафіксовано влучання "шахеда" у підприємство, повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
По вибуху, що чули. Шахед влучив у підприємство. Всі цілі
