"Шахед" влучив у підприємство в Кривому Розі - Вілкул

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 січня, 19:00 • 17534 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 35732 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 116538 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 184993 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 72446 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 85029 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65466 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85649 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166732 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65116 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 11313 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 14630 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 5200 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні02:57 • 10357 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 15202 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 43554 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 80866 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166737 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 108960 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 165662 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 21488 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 41745 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 85311 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 77616 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 72356 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

"Шахед" влучив у підприємство в Кривому Розі - Вілкул

Київ • УНН

 • 222 перегляди

У Кривому Розі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у підприємство. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Шахед" влучив у підприємство в Кривому Розі - Вілкул

Кривий Ріг знову зазнав дронової атаки російських військ, зафіксовано влучання "шахеда" у підприємство, повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

По вибуху, що чули. Шахед влучив у підприємство. Всі цілі

- повідомив Вілкул.

Атака на Дніпро: 7 постраждалих, серед них діти, пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади07.01.26, 01:08 • 3876 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Кривий Ріг