Масована атака рф на Кривий Ріг: відомо про трьох поранених
Київ • УНН
У Кривому Розі троє людей отримали поранення середньої тяжкості внаслідок масованої атаки рф. Постраждалих доставлено до лікарні.
У результаті масованої атаки рф у Кривому Розі три людини отримали поранення. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості
Нагадаємо
Раніше голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул заявив про масовану атаку рф на місто.