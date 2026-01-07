Масована атака рф на Кривий Ріг: відомо про трьох поранених

У результаті масованої атаки рф у Кривому Розі три людини отримали поранення. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості - повідомив Вілкул.

Нагадаємо

Раніше голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул заявив про масовану атаку рф на місто.