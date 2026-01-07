Масована атака рф на Кривий Ріг: відомо про трьох поранених

$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Венесуела
Париж
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Масована атака рф на Кривий Ріг: відомо про трьох поранених

Київ • УНН

У Кривому Розі троє людей отримали поранення середньої тяжкості внаслідок масованої атаки рф. Постраждалих доставлено до лікарні.

У результаті масованої атаки рф у Кривому Розі три людини отримали поранення.  Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.    

На зараз троє поранених. Вже доставлені в лікарню. Середньої важкості 

- повідомив Вілкул.

Нагадаємо

Раніше голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул заявив про масовану атаку рф на місто.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Кривий Ріг