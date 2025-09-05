$41.350.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Большинство поляков против вступления Украины в НАТО – опрос

Киев

 • 26 просмотра

Более половины поляков выступают против вступления Украины в НАТО. Однако отношение к членству Украины в ЕС более благоприятное.

Большинство поляков против вступления Украины в НАТО – опрос

Несмотря на поддержку правительства Дональда Туска, большинство граждан Польши выступают против интеграции Украины в НАТО, что может осложнить позиции Киева на пути в Альянс. Об этом сообщает Еuractiv со ссылкой на опрос IBRiS, пишет УНН.

Подробности

По результатам опроса IBRiS для Rzeczpospolita, 52,7% поляков выступают против вступления Украины в НАТО, тогда как лишь 33,5% поддерживают эту идею. Картина оказалась крайне политизированной: больше всего сторонников членства Украины в Альянсе среди избирателей проевропейского правительства Туска (59%), тогда как среди сторонников оппозиционной партии "Право и справедливость" почти три четверти респондентов (74%) категорически против.

путин в Пекине: рф не против вступления Украины в ЕС, но НАТО остается "красной линией"02.09.25, 14:58 • 5456 просмотров

Эти результаты отражают серьезный раскол в польском обществе: правительство пытается демонстрировать твердый курс поддержки Киева, тогда как новоизбранный президент Кароль Навроцкий, близкий к оппозиции, выражает сомнения относительно целесообразности украинской заявки.

Вместе с тем, отношение поляков к членству Украины в ЕС выглядит несколько более благоприятным. Согласно последнему Eurobarometer, 51% польских граждан поддержали бы вступление Украины в Европейский Союз. Это соотносится с общеевропейским уровнем поддержки (52%), хотя значительно уступает показателям в Северной Европе и странах Балтии. Например, в Швеции эту идею поддерживают 91% населения, в Дании и Финляндии - по 81%, в Литве - 72%, в Латвии - 64%, в Эстонии - 61%.

Наиболее скептичными остаются жители Центральной Европы: в Чехии и Венгрии 64% респондентов выступили против присоединения Украины к ЕС.

Таким образом, опрос демонстрирует, что, несмотря на дипломатическую поддержку со стороны Варшавы, общественное мнение в Польше остается серьезным вызовом для евроатлантических стремлений Киева.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины31.08.25, 19:36 • 19032 просмотра

Степан Гафтко

