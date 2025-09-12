$41.210.09
Подласа рассказала, какие взносы будет делать Украина в ЕС после вступления

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Украина после вступления в ЕС будет делать взносы в его бюджет, которые будут включать таможенные платежи, НДС и денежный взнос пропорционально ВНД.

Подласа рассказала, какие взносы будет делать Украина в ЕС после вступления

Украина должна будет вносить свой вклад в бюджет ЕС после вступления, но будет просить отсрочить или уменьшить его. Об этом заявила нардеп, глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.

Детали

Вчера совместно с Еврокомиссией провели официальный скрининг украинского законодательства относительно финансовых и бюджетных положений. 90% бюджета ЕС наполняется из взносов стран-членов. Когда Украина вступит в ЕС, мы тоже будем делать такие взносы. Хотя при существующей системе распределения бюджета ЕС, считается, что Украина будет нетто-получателем денег ЕС

- сообщила Пидласа.

Она отметила, что вклад Украины будет состоять из:

  • таможенных платежей (ЕС в первую очередь - это таможенный союз. Страны-члены оставляют себе только 25% таможенных платежей, а 75% перечисляют в бюджет ЕС);
    • НДС (0.3% от собранного НДС, но не более половины валового национального дохода);
      • денежный взнос, пропорционально размеру валового национального дохода (после получения таможенных платежей и НДС, разница между запланированными расходами и доходами бюджета ЕС покрывается взносами стран-членов - но по факту это 70% доходов бюджета ЕС);
        • сбор на непереработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за 1 кг мусора).

          В будущем мы откроем счет в НБУ, на котором будут аккумулироваться эти деньги для дальнейшей передачи в бюджет ЕС. Мы просим о переходном периоде (после вступления в ЕС) для сбора на непереработанную пластиковую упаковку, потому что у нас сейчас отсутствует законодательство и инфраструктура для учета этих отходов

          - добавила Пидласа.

          По ее словам, из-за значительных расходов на оборону и послевоенное восстановление, Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить взносы Украины в бюджет ЕС, который является частью собранного НДС и который рассчитывается в зависимости от валового национального дохода.

          Напомним

          Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по последнему переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве. Встречи продолжались до 10 сентября в гибридном формате.

          Павел Башинский

