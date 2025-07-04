Причини змін до бюджету-2025: через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Україна повернула військових та цивільних з російського полону: нові деталі
10:45 • 1431 перегляди
Україна повернула військових та цивільних з російського полону: нові деталі
10:29 • 4926 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
05:57 • 24788 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 88653 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 157475 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 147548 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 155088 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 96809 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 91400 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 44440 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
4.6м/с
40%
750мм
Популярнi новини
Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)4 липня, 02:01 • 24962 перегляди
Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ4 липня, 02:54 • 11278 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф4 липня, 04:50 • 48779 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив06:59 • 49288 перегляди
Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина 07:42 • 8266 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 129401 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 134888 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 128438 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 140888 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 185992 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив06:59 • 49924 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 124284 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 102372 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 105777 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 108429 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

Причини змін до бюджету-2025: через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї

Київ • УНН

 • 443 перегляди

Через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї та видатки на виробництво. Військо потребує додаткових видатків на другу половину року, які покриють за рахунок облігацій внутрішньої позики та перевиконання доходів бюджету.

Причини змін до бюджету-2025: через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї

Через скорочення міжнародних поставок, в Україні були вимушені у перші пів року збільшити власні закупівлі зброї й видатки на виробництво зброї всередині країни. Тому наразі військо потребує додаткових видатків на другу половину року.

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, передає УНН.

Через скорочення міжнародних поставок, ми були вимушені у перші пів року збільшити власні закупівлі зброї й видатки на виробництво зброї в середині країни. Відповідно зараз наше військо потребує додаткових видатків на другу половину року, щоб мати можливість продовжувати закуповувати боєприпаси й озброєння. Також своєчасно виплачувати заробітну плату та всі складові грошової виплати для військовослужбовців на лінії фронту

- сказала Підласа.

Нардепка розповіла про джерела покриття цих видатків. 

Насправді в нас не дуже багато джерел фінансування, тому що міжнародну допомогу не можна використовувати на потреби оборони, тому ми покладаємося на свої сили. В основному планується збалансувати ці видатки за допомогою розміщення облігацій внутрішньодержавної позики. Планується додатково розмістити їх на 185 млрд грн до кінця року. Також зміни до державного бюджету закладається перевиконання доходів державного бюджету, в першу чергу податкової, яке вже відбулося й яке планується у майбутніх періодах. Це десь 147 млрд грн. Також планується скоротити обслуговування державного боргу та кошти, які були закладені на погашення раніше розміщених ОВДП також планується трохи скоротити

- повідомила Підласа.

Підласа зазначила, що усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень.

На запитання, 449 млрд грн уряд пропонує додати на витрати,  412 це оборонка, а решта, Підласа відповіла:

Решта це різні не військові видатки. Тут треба звернути увагу на великі статті, які пропонується суттєво збільшити. Наприклад, 4,6 млрд грн пропонується додати на забезпечення харчування у школах, як на прифронтових територіях, так й в тилових областях. Трохи більше 3 млрд грн пропонується додати на закупівлю ліків коштом держави для українців, які страждають на рідкісні онкологічні захворювання та орфанні захворювання. Понад мільярд грн буде додано на підтримку ветеранів війни та їх родин

Бюджет-2025: у ВР пояснили, куди конкретно підуть додаткові 412 млрд грн30.06.25, 11:14 • 1849 переглядiв

Доповнення

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13439 про внесення змін до Держбюджету-2025, пропонуючи збільшити видатки на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн, додаткові видатки передбачається покрити у тому числі за рахунок збільшення доходів бюджету та внутрішніх запозичень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада України
Підласа Роксолана Андріївна
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9