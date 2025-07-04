Причини змін до бюджету-2025: через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї

Через скорочення міжнародних поставок, в Україні були вимушені у перші пів року збільшити власні закупівлі зброї й видатки на виробництво зброї всередині країни. Тому наразі військо потребує додаткових видатків на другу половину року.

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, передає УНН.

Через скорочення міжнародних поставок, ми були вимушені у перші пів року збільшити власні закупівлі зброї й видатки на виробництво зброї в середині країни. Відповідно зараз наше військо потребує додаткових видатків на другу половину року, щоб мати можливість продовжувати закуповувати боєприпаси й озброєння. Також своєчасно виплачувати заробітну плату та всі складові грошової виплати для військовослужбовців на лінії фронту

Нардепка розповіла про джерела покриття цих видатків.

Насправді в нас не дуже багато джерел фінансування, тому що міжнародну допомогу не можна використовувати на потреби оборони, тому ми покладаємося на свої сили. В основному планується збалансувати ці видатки за допомогою розміщення облігацій внутрішньодержавної позики. Планується додатково розмістити їх на 185 млрд грн до кінця року. Також зміни до державного бюджету закладається перевиконання доходів державного бюджету, в першу чергу податкової, яке вже відбулося й яке планується у майбутніх періодах. Це десь 147 млрд грн. Також планується скоротити обслуговування державного боргу та кошти, які були закладені на погашення раніше розміщених ОВДП також планується трохи скоротити