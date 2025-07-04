Причини змін до бюджету-2025: через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї
Київ • УНН
Через скорочення міжнародних поставок Україна збільшила власні закупівлі зброї та видатки на виробництво. Військо потребує додаткових видатків на другу половину року, які покриють за рахунок облігацій внутрішньої позики та перевиконання доходів бюджету.
Через скорочення міжнародних поставок, в Україні були вимушені у перші пів року збільшити власні закупівлі зброї й видатки на виробництво зброї всередині країни. Тому наразі військо потребує додаткових видатків на другу половину року.
Про це заявила народна депутатка, голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, передає УНН.
Через скорочення міжнародних поставок, ми були вимушені у перші пів року збільшити власні закупівлі зброї й видатки на виробництво зброї в середині країни. Відповідно зараз наше військо потребує додаткових видатків на другу половину року, щоб мати можливість продовжувати закуповувати боєприпаси й озброєння. Також своєчасно виплачувати заробітну плату та всі складові грошової виплати для військовослужбовців на лінії фронту
Нардепка розповіла про джерела покриття цих видатків.
Насправді в нас не дуже багато джерел фінансування, тому що міжнародну допомогу не можна використовувати на потреби оборони, тому ми покладаємося на свої сили. В основному планується збалансувати ці видатки за допомогою розміщення облігацій внутрішньодержавної позики. Планується додатково розмістити їх на 185 млрд грн до кінця року. Також зміни до державного бюджету закладається перевиконання доходів державного бюджету, в першу чергу податкової, яке вже відбулося й яке планується у майбутніх періодах. Це десь 147 млрд грн. Також планується скоротити обслуговування державного боргу та кошти, які були закладені на погашення раніше розміщених ОВДП також планується трохи скоротити
Підласа зазначила, що усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд гривень.
На запитання, 449 млрд грн уряд пропонує додати на витрати, 412 це оборонка, а решта, Підласа відповіла:
Решта це різні не військові видатки. Тут треба звернути увагу на великі статті, які пропонується суттєво збільшити. Наприклад, 4,6 млрд грн пропонується додати на забезпечення харчування у школах, як на прифронтових територіях, так й в тилових областях. Трохи більше 3 млрд грн пропонується додати на закупівлю ліків коштом держави для українців, які страждають на рідкісні онкологічні захворювання та орфанні захворювання. Понад мільярд грн буде додано на підтримку ветеранів війни та їх родин
Бюджет-2025: у ВР пояснили, куди конкретно підуть додаткові 412 млрд грн30.06.25, 11:14 • 1849 переглядiв
Доповнення
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13439 про внесення змін до Держбюджету-2025, пропонуючи збільшити видатки на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн, додаткові видатки передбачається покрити у тому числі за рахунок збільшення доходів бюджету та внутрішніх запозичень.