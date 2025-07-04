Причины изменений в бюджет-2025: из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
10:29 • 887 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
05:57 • 20493 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 80521 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 153783 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 145164 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 153542 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 96236 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 90901 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 44355 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 30944 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
4.4м/с
37%
750мм
Популярные новости
Ракетный обстрел Киевщины: жилой и промышленный секторы подверглись разрушениям (видео)4 июля, 02:01 • 21547 просмотра
В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ4 июля, 02:54 • 7839 просмотра
Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ4 июля, 04:50 • 45263 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 43808 просмотра
Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, повреждена пожарно-спасательная часть07:42 • 4643 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 125414 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 130887 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 124561 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 137025 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 182229 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 44034 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 122364 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 100651 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 104183 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 106945 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

Причины изменений в бюджет-2025: из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия

Киев • УНН

 • 359 просмотра

Из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия и расходы на производство. Военные нуждаются в дополнительных расходах на вторую половину года, которые покроют за счет облигаций внутреннего займа и перевыполнения доходов бюджета.

Причины изменений в бюджет-2025: из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия

Из-за сокращения международных поставок, в Украине были вынуждены в первые полгода увеличить собственные закупки оружия и расходы на производство оружия внутри страны. Поэтому сейчас войско нуждается в дополнительных расходах на вторую половину года.

Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает УНН.

Из-за сокращения международных поставок, мы были вынуждены в первые полгода увеличить собственные закупки оружия и расходы на производство оружия внутри страны. Соответственно сейчас наше войско нуждается в дополнительных расходах на вторую половину года, чтобы иметь возможность продолжать закупать боеприпасы и вооружение. Также своевременно выплачивать заработную плату и все составляющие денежной выплаты для военнослужащих на линии фронта

- сказала Пидласа.

Нардеп рассказала об источниках покрытия этих расходов. 

На самом деле у нас не очень много источников финансирования, потому что международную помощь нельзя использовать на нужды обороны, поэтому мы полагаемся на свои силы. В основном планируется сбалансировать эти расходы с помощью размещения облигаций внутригосударственного займа. Планируется дополнительно разместить их на 185 млрд грн до конца года. Также изменения в государственный бюджет закладывается перевыполнение доходов государственного бюджета, в первую очередь налоговой, которое уже произошло и которое планируется в будущих периодах. Это где-то 147 млрд грн. Также планируется сократить обслуживание государственного долга и средства, которые были заложены на погашение ранее размещенных ОВГЗ также планируется немного сократить

- сообщила Пидласа.

Пидласа отметила, что всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.

На вопрос, 449 млрд грн правительство предлагает добавить на расходы,  412 это оборонка, а остальное, Пидласа ответила:

Остальное это различные невоенные расходы. Здесь нужно обратить внимание на крупные статьи, которые предлагается существенно увеличить. Например, 4,6 млрд грн предлагается добавить на обеспечение питания в школах, как на прифронтовых территориях, так и в тыловых областях. Чуть более 3 млрд грн предлагается добавить на закупку лекарств за счет государства для украинцев, страдающих редкими онкологическими заболеваниями и орфанными заболеваниями. Более миллиарда грн будет добавлено на поддержку ветеранов войны и их семей

Бюджет-2025: в ВР объяснили, куда конкретно пойдут дополнительные 412 млрд грн30.06.25, 11:14 • 1849 просмотров

Дополнение

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13439 о внесении изменений в Госбюджет-2025, предлагая увеличить расходы на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн, дополнительные расходы предполагается покрыть в том числе за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Верховная Рада
Роксолана Пидласа
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9