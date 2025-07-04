Причины изменений в бюджет-2025: из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия
Киев • УНН
Из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия и расходы на производство. Военные нуждаются в дополнительных расходах на вторую половину года, которые покроют за счет облигаций внутреннего займа и перевыполнения доходов бюджета.
Из-за сокращения международных поставок, в Украине были вынуждены в первые полгода увеличить собственные закупки оружия и расходы на производство оружия внутри страны. Поэтому сейчас войско нуждается в дополнительных расходах на вторую половину года.
Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает УНН.
Из-за сокращения международных поставок, мы были вынуждены в первые полгода увеличить собственные закупки оружия и расходы на производство оружия внутри страны. Соответственно сейчас наше войско нуждается в дополнительных расходах на вторую половину года, чтобы иметь возможность продолжать закупать боеприпасы и вооружение. Также своевременно выплачивать заработную плату и все составляющие денежной выплаты для военнослужащих на линии фронта
Нардеп рассказала об источниках покрытия этих расходов.
На самом деле у нас не очень много источников финансирования, потому что международную помощь нельзя использовать на нужды обороны, поэтому мы полагаемся на свои силы. В основном планируется сбалансировать эти расходы с помощью размещения облигаций внутригосударственного займа. Планируется дополнительно разместить их на 185 млрд грн до конца года. Также изменения в государственный бюджет закладывается перевыполнение доходов государственного бюджета, в первую очередь налоговой, которое уже произошло и которое планируется в будущих периодах. Это где-то 147 млрд грн. Также планируется сократить обслуживание государственного долга и средства, которые были заложены на погашение ранее размещенных ОВГЗ также планируется немного сократить
Пидласа отметила, что всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.
На вопрос, 449 млрд грн правительство предлагает добавить на расходы, 412 это оборонка, а остальное, Пидласа ответила:
Остальное это различные невоенные расходы. Здесь нужно обратить внимание на крупные статьи, которые предлагается существенно увеличить. Например, 4,6 млрд грн предлагается добавить на обеспечение питания в школах, как на прифронтовых территориях, так и в тыловых областях. Чуть более 3 млрд грн предлагается добавить на закупку лекарств за счет государства для украинцев, страдающих редкими онкологическими заболеваниями и орфанными заболеваниями. Более миллиарда грн будет добавлено на поддержку ветеранов войны и их семей
Бюджет-2025: в ВР объяснили, куда конкретно пойдут дополнительные 412 млрд грн30.06.25, 11:14 • 1849 просмотров
Дополнение
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13439 о внесении изменений в Госбюджет-2025, предлагая увеличить расходы на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн, дополнительные расходы предполагается покрыть в том числе за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.