Причины изменений в бюджет-2025: из-за сокращения международных поставок Украина увеличила собственные закупки оружия

Из-за сокращения международных поставок, в Украине были вынуждены в первые полгода увеличить собственные закупки оружия и расходы на производство оружия внутри страны. Поэтому сейчас войско нуждается в дополнительных расходах на вторую половину года.

Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает УНН.

Из-за сокращения международных поставок, мы были вынуждены в первые полгода увеличить собственные закупки оружия и расходы на производство оружия внутри страны. Соответственно сейчас наше войско нуждается в дополнительных расходах на вторую половину года, чтобы иметь возможность продолжать закупать боеприпасы и вооружение. Также своевременно выплачивать заработную плату и все составляющие денежной выплаты для военнослужащих на линии фронта - сказала Пидласа.

Нардеп рассказала об источниках покрытия этих расходов.

На самом деле у нас не очень много источников финансирования, потому что международную помощь нельзя использовать на нужды обороны, поэтому мы полагаемся на свои силы. В основном планируется сбалансировать эти расходы с помощью размещения облигаций внутригосударственного займа. Планируется дополнительно разместить их на 185 млрд грн до конца года. Также изменения в государственный бюджет закладывается перевыполнение доходов государственного бюджета, в первую очередь налоговой, которое уже произошло и которое планируется в будущих периодах. Это где-то 147 млрд грн. Также планируется сократить обслуживание государственного долга и средства, которые были заложены на погашение ранее размещенных ОВГЗ также планируется немного сократить - сообщила Пидласа.

Пидласа отметила, что всего планируем увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.

На вопрос, 449 млрд грн правительство предлагает добавить на расходы, 412 это оборонка, а остальное, Пидласа ответила:

Остальное это различные невоенные расходы. Здесь нужно обратить внимание на крупные статьи, которые предлагается существенно увеличить. Например, 4,6 млрд грн предлагается добавить на обеспечение питания в школах, как на прифронтовых территориях, так и в тыловых областях. Чуть более 3 млрд грн предлагается добавить на закупку лекарств за счет государства для украинцев, страдающих редкими онкологическими заболеваниями и орфанными заболеваниями. Более миллиарда грн будет добавлено на поддержку ветеранов войны и их семей

Бюджет-2025: в ВР объяснили, куда конкретно пойдут дополнительные 412 млрд грн

Дополнение

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13439 о внесении изменений в Госбюджет-2025, предлагая увеличить расходы на безопасность и оборону на 412,4 млрд грн, дополнительные расходы предполагается покрыть в том числе за счет увеличения доходов бюджета и внутренних заимствований.