Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
Київ • УНН
Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Голосування за документ може відбутися через 75 хвилин, передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання заявив, що пропонується наступна процедура розгляду проєкту закону:
- доповідь міністра фінансів Сергія Марченка - до 10 хвилин;
- відповіді Марченка на питання нардепів - до 15 хвилин;
- доповідь голови комітету з питань бюджету Роксолани Підласи - до 3 хвилин;
- відповіді Підласи на питання нардепів - до 4 хвилин;
- виступи народного депутата, члена комітету з питань бюджету - до 1 хвилини;
- виступи депутатів - до 33 хвилин;
- заключне слово Марченко та Підласи - до 3 хвилин.
Всього до 75 хвилин
Нагадаємо
До проєкту Державного бюджету на 2026 рік було подано рекордну кількість правок - понад 3300. Сумарно, аби всі їх врахувати, потрібно було б ще три бюджети України.