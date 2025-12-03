$42.330.01
49.180.13
ukenru
11:38 • 3472 перегляди
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Голосування за документ може відбутися через 75 хвилин після обговорення доповідей міністра фінансів Сергія Марченка та голови бюджетного комітету Роксолани Підласи.

Деталі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання заявив, що пропонується наступна процедура розгляду проєкту закону:

  • доповідь міністра фінансів Сергія Марченка - до 10 хвилин;
    • відповіді Марченка на питання нардепів - до 15 хвилин;
      • доповідь голови комітету з питань бюджету Роксолани Підласи - до 3 хвилин;
        • відповіді Підласи на питання нардепів - до 4 хвилин;
          • виступи народного депутата, члена комітету з питань бюджету - до 1 хвилини;
            • виступи депутатів - до 33 хвилин;
              • заключне слово Марченко та Підласи - до 3 хвилин.

                Всього до 75 хвилин

                - сказав Стефанчук.

                Нагадаємо

                До проєкту Державного бюджету на 2026 рік було подано рекордну кількість правок - понад 3300. Сумарно, аби всі їх врахувати, потрібно було б ще три бюджети України.

                Павло Башинський

