Рада начала рассмотрение Госбюджета на следующий год

$42.330.01
49.180.13
ukenru
11:38 • 3018 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 10353 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 14375 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 23447 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 32119 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 27839 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38070 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75077 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49682 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39784 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 17284 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 20207 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 26030 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 28663 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 19816 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 5044 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 28710 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 39865 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 49101 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 47256 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 53428 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 55617 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 110822 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 84782 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 100562 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

Рада начала рассмотрение Госбюджета на следующий год

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Голосование за документ может состояться через 75 минут после обсуждения докладов министра финансов Сергея Марченко и главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласой.

Рада начала рассмотрение Госбюджета на следующий год

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Голосование за документ может состояться через 75 минут, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания заявил, что предлагается следующая процедура рассмотрения проекта закона:

  • доклад министра финансов Сергея Марченко - до 10 минут;
    • ответы Марченко на вопросы нардепов - до 15 минут;
      • доклад председателя комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы - до 3 минут;
        • ответы Пидласы на вопросы нардепов - до 4 минут;
          • выступления народного депутата, члена комитета по вопросам бюджета - до 1 минуты;
            • выступления депутатов - до 33 минут;
              • заключительное слово Марченко и Пидласы - до 3 минут.

                Всего до 75 минут

                - сказал Стефанчук.

                Напомним

                К проекту Государственного бюджета на 2026 год было подано рекордное количество поправок - более 3300. Суммарно, чтобы все их учесть, нужно было бы еще три бюджета Украины.

                Павел Башинский

                ОбществоЭкономикаПолитика
                Государственный бюджет
                Кабинет Министров Украины
                Сергей Марченко
                Верховная Рада
                Роксолана Пидласа
                Руслан Стефанчук
                Украина