Рада начала рассмотрение Госбюджета на следующий год

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Голосование за документ может состояться через 75 минут, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания заявил, что предлагается следующая процедура рассмотрения проекта закона:

доклад министра финансов Сергея Марченко - до 10 минут;

ответы Марченко на вопросы нардепов - до 15 минут;

доклад председателя комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы - до 3 минут;

ответы Пидласы на вопросы нардепов - до 4 минут;

выступления народного депутата, члена комитета по вопросам бюджета - до 1 минуты;

выступления депутатов - до 33 минут;

заключительное слово Марченко и Пидласы - до 3 минут.

Всего до 75 минут - сказал Стефанчук.

Напомним

К проекту Государственного бюджета на 2026 год было подано рекордное количество поправок - более 3300. Суммарно, чтобы все их учесть, нужно было бы еще три бюджета Украины.