Україна витрачає рекордні 31,1% ВВП на оборону - голова бюджетного комітету

Україна витрачає на оборону рекордну частку ВВП у світі - 31,1%. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, підсумовуючи внесення ухвалених у першому читатті змін до Бюджету-2025, яким додають понад 400 млрд грн на національну безпеку та оборону, пише УНН.

Після змін до Бюджету-2025, якими ми додаємо 412,4 млрд грн на сектор нацбезпеки і оборони, фінансовий ресурс на сектор становитиме 2,6 трлн грн. Це 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік. І Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за цим показником - написала Підласа у Facebook.

Для порівняння вона навела дані SIPRI: друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП. "Звісно, можна сперечатись про те, що номінальний ВВП Ізраїлю вищий, ніж України, але навіть в абсолютних показниках в минулому році Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль", - вказала Підласа.

"Ми також витрачаємо надзвичайно велику частку свого бюджету на потреби оборони - 62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025. Після змін буде 59% видатків загального фонду (план, по факту, можливо, і більше) і 66% всіх видатків", - повідомила голова бюджетного комітету.

При цьому вона зауважила: "Увесь цей ресурс Україна мобілізує самостійно - через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору". "Питання в тому наскільки це обмеження виправдано, коли бюджет війни рф $140-150 млрд (за різними оцінками). Це майже в 2,5 рази більше, ніж бюджет оборони України", - вказала Підласа.

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