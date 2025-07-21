Украина тратит рекордные 31,1% ВВП на оборону - глава бюджетного комитета

Украина тратит на оборону рекордную долю ВВП в мире - 31,1%. Об этом сообщила глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, подытоживая внесение принятых в первом чтении изменений в Бюджет-2025, которым добавляют более 400 млрд грн на национальную безопасность и оборону, пишет УНН.

После изменений в Бюджет-2025, которыми мы добавляем 412,4 млрд грн на сектор нацбезопасности и обороны, финансовый ресурс на сектор составит 2,6 трлн грн. Это 31,1% от прогнозируемого ВВП на этот год. И Украина уже несколько лет стабильно занимает первое место в мире по этому показателю - написала Пидласа в Facebook.

Для сравнения она привела данные SIPRI: второе место в мире занимает Израиль, который тратит на оборону 8,8% своего ВВП. "Конечно, можно спорить о том, что номинальный ВВП Израиля выше, чем Украины, но даже в абсолютных показателях в прошлом году Украина потратила на нужды обороны на $20 млрд больше, чем Израиль", - указала Пидласа.

"Мы также тратим чрезвычайно большую долю своего бюджета на нужды обороны - 62,5% расходов общего фонда в первом полугодии 2025. После изменений будет 59% расходов общего фонда (план, по факту, возможно, и больше) и 66% всех расходов", - сообщила глава бюджетного комитета.

При этом она отметила: "Весь этот ресурс Украина мобилизует самостоятельно - через собственные доходы и внутренние заимствования, потому что за исключением Великобритании, международные партнеры пока не позволяют использовать их помощь на нужды сектора". "Вопрос в том, насколько это ограничение оправдано, когда бюджет войны РФ $140-150 млрд (по разным оценкам). Это почти в 2,5 раза больше, чем бюджет обороны Украины", - указала Пидласа.

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