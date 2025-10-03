$41.220.08
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 9476 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 25531 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 48802 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 40547 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 30692 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 29591 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 28495 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 31244 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 32048 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Курс валют на 3 жовтня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2764 грн/дол., що девальвувало гривню на п'ять копійок. Курс євро становить 48,50 грн/євро, а злотого – 11,39 грн/злотий.

Курс валют на 3 жовтня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2764 грн/дол., що девальвувало гривню на п’ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,50 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,39 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-41,05 грн, євро за 48,79-48,15 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,16-41,25грн, євро - за 48,55-48,77 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,08-41,11 грн/дол. та 48,17-48,18 грн/євро.

        Доповнення

        Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що затримок зарплат військовим не може бути. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Верховна Рада України
        Роксолана Підласа