Курс валют на 3 жовтня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2764 грн/дол., що девальвувало гривню на п’ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,27 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,50 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,39 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

у банках долар торгується за курсом 41,50-41,05 грн, євро за 48,79-48,15 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,16-41,25грн, євро - за 48,55-48,77 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;

на міжбанку курси становлять 41,08-41,11 грн/дол. та 48,17-48,18 грн/євро.

Доповнення

Голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що затримок зарплат військовим не може бути. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.