Курс валют на 3 октября: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2764 грн/долл., что девальвировало гривну на пять копеек. Курс евро составляет 48,50 грн/евро, а злотого – 11,39 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,50 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,39 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,05 грн, евро по 48,79-48,15 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,16-41,25 грн, евро - по 48,55-48,77 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,08-41,11 грн/долл. и 48,17-48,18 грн/евро.
Дополнение
Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что задержек зарплат военным не может быть. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ.