Курс валют на 3 октября: гривна продолжает девальвировать

$41.220.08
48.370.07
ukenru
06:14 • 354 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 7012 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 24814 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 48137 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 40005 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 30398 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 29393 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28419 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 31220 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31980 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Нидерланды выступили против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС2 октября, 21:21 • 7592 просмотра
СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях УкраиныPhoto2 октября, 22:18 • 10919 просмотра
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине00:36 • 15713 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters01:34 • 12036 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 7568 просмотра
публикации
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 7652 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 34355 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 42793 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 43903 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 55572 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Билл Клинтон
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Дания
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 18614 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 61878 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 69743 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 50811 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 53163 просмотра
Truth Social
Дассо Мираж 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

Курс валют на 3 октября: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2764 грн/долл., что девальвировало гривну на пять копеек. Курс евро составляет 48,50 грн/евро, а злотого – 11,39 грн/злотый.

Курс валют на 3 октября: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2764 грн/долл., что девальвировало гривну на пять копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,27 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,50 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,39 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,05 грн, евро по 48,79-48,15 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,16-41,25 грн, евро - по 48,55-48,77 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,08-41,11 грн/долл. и 48,17-48,18 грн/евро.

        Дополнение

        Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что задержек зарплат военным не может быть. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Верховная Рада
        Роксолана Пидласа