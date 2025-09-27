Україна має отримати дозвіл партнерів використовувати їхні гроші для оборони - голова бюджетного комітету
Київ • УНН
Народна депутатка Роксолана Підласа повідомила, що для збільшення видатків на оборону необхідно знайти додаткове джерело доходу. Україна планує вести переговори з партнерами щодо використання їхніх коштів на оборонні потреби.
Щоб суттєво збільшити видатки на оборону, необхідно знайти додаткове джерело доходу. Потрібно вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа у відеокоментарі, поширеному політсилою у суботу, пише УНН.
Зараз йдеться про те, що необхідно вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони у 2025-2026 році. Тоді ми зможемо суттєво збільшити видатки на оборону
Деталі
Нардепка пояснила, що зараз необхідно знайти додаткове джерело доходу задля збільшення видатків на оборону.
"Уряд взяв усі прогнозні доходи і внутрішні запозичення державного бюджету і розподілив їх на потреби оборони, а всі невійськові видатки потрапили у площину дефіциту бюджету. Для того, щоб мати можливість збільшити видатки на потреби оборони, нам потрібно знайти додаткове джерело доходу. Це стосується як змін до бюджету 2025 року, так і бюджету 2026 року", - пояснила Підласа.
Підласа додала, що уряд і Президент не мають наміру підвищувати податки. Такої ж позиції дотримується Верховна Рада.
"Очевидно, що ми не плануємо підвищувати податки. Про це говорять уряд і Президент. Верховна Рада також твердо стоїть на цій позиції. У 2026 році ми продовжимо робити реформу митниці та детінізацію, але це не дасть нам 300 мільярдів гривень короткостроковому чи середньостроковому періоді", - наголосила нардепа.
Доповнення
Проєкт держбюджету України на 2026 рік передбачає 60 млрд євро на безпеку й оборону, що становить 27,2% ВВП.