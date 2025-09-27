Україна має отримати дозвіл партнерів використовувати їхні гроші для оборони - голова бюджетного комітету

$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 40278 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 78524 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 33233 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 32669 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 32124 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 24970 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 46810 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 49322 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49736 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30151 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС27 вересня, 00:17
Британський політик зізнався, що робив проросійські заяви в обмін на хабарі27 вересня, 01:14
У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе27 вересня, 01:36
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto05:02
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Данія
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
The Washington Post
Financial Times

Україна має отримати дозвіл партнерів використовувати їхні гроші для оборони - голова бюджетного комітету

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Народна депутатка Роксолана Підласа повідомила, що для збільшення видатків на оборону необхідно знайти додаткове джерело доходу. Україна планує вести переговори з партнерами щодо використання їхніх коштів на оборонні потреби.

Україна має отримати дозвіл партнерів використовувати їхні гроші для оборони - голова бюджетного комітету

Щоб суттєво збільшити видатки на оборону, необхідно знайти додаткове джерело доходу. Потрібно вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа у відеокоментарі, поширеному політсилою у суботу, пише УНН.

Зараз йдеться про те, що необхідно вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони у 2025-2026 році. Тоді ми зможемо суттєво збільшити видатки на оборону

- зазначила Підласа.

Деталі

Нардепка пояснила, що зараз необхідно знайти додаткове джерело доходу задля збільшення видатків на оборону.

"Уряд взяв усі прогнозні доходи і внутрішні запозичення державного бюджету і розподілив їх на потреби оборони, а всі невійськові видатки потрапили у площину дефіциту бюджету. Для того, щоб мати можливість збільшити видатки на потреби оборони, нам потрібно знайти додаткове джерело доходу. Це стосується як змін до бюджету 2025 року, так і бюджету 2026 року", - пояснила Підласа.

Підласа додала, що уряд і Президент не мають наміру підвищувати податки. Такої ж позиції дотримується Верховна Рада.

"Очевидно, що ми не плануємо підвищувати податки. Про це говорять уряд і Президент. Верховна Рада також твердо стоїть на цій позиції. У 2026 році ми продовжимо робити реформу митниці та детінізацію, але це не дасть нам 300 мільярдів гривень короткостроковому чи середньостроковому періоді", - наголосила нардепа.

Доповнення

Проєкт держбюджету України на 2026 рік передбачає 60 млрд євро на безпеку й оборону, що становить 27,2% ВВП. 

Верховна Рада України
Роксолана Підласа
Україна