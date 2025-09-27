Україна має отримати дозвіл партнерів використовувати їхні гроші для оборони - голова бюджетного комітету

Щоб суттєво збільшити видатки на оборону, необхідно знайти додаткове джерело доходу. Потрібно вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа у відеокоментарі, поширеному політсилою у суботу, пише УНН.

Зараз йдеться про те, що необхідно вести перемовини з партнерами і добитися дозволу використовувати їхні гроші на потреби оборони у 2025-2026 році. Тоді ми зможемо суттєво збільшити видатки на оборону