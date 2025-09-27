Украина должна получить разрешение партнеров использовать их деньги для обороны - глава бюджетного комитета
Киев • УНН
Народный депутат Роксолана Пидласа сообщила, что для увеличения расходов на оборону необходимо найти дополнительный источник дохода. Украина планирует вести переговоры с партнерами по использованию их средств на оборонные нужды.
Чтобы существенно увеличить расходы на оборону, необходимо найти дополнительный источник дохода. Нужно вести переговоры с партнерами и добиться разрешения использовать их деньги на нужды обороны. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в видеокомментарии, распространенном политсилой в субботу, пишет УНН.
Сейчас речь идет о том, что необходимо вести переговоры с партнерами и добиться разрешения использовать их деньги на нужды обороны в 2025-2026 году. Тогда мы сможем существенно увеличить расходы на оборону
Детали
Нардеп пояснила, что сейчас необходимо найти дополнительный источник дохода для увеличения расходов на оборону.
"Правительство взяло все прогнозные доходы и внутренние заимствования государственного бюджета и распределило их на нужды обороны, а все невоенные расходы попали в плоскость дефицита бюджета. Для того, чтобы иметь возможность увеличить расходы на нужды обороны, нам нужно найти дополнительный источник дохода. Это касается как изменений в бюджет 2025 года, так и бюджета 2026 года", - пояснила Пидласа.
Пидласа добавила, что правительство и Президент не намерены повышать налоги. Такой же позиции придерживается Верховная Рада.
"Очевидно, что мы не планируем повышать налоги. Об этом говорят правительство и Президент. Верховная Рада также твердо стоит на этой позиции. В 2026 году мы продолжим проводить реформу таможни и детенизацию, но это не даст нам 300 миллиардов гривен в краткосрочном или среднесрочном периоде", - подчеркнула нардеп.
Дополнение
Проект госбюджета Украины на 2026 год предусматривает 60 млрд евро на безопасность и оборону, что составляет 27,2% ВВП.