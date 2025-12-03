Бюджетний комітет проголосував Бюджет-2026 до другого читання - нардеп

$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 1892 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 6450 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 17945 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 27068 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 24565 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 35973 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 73663 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49254 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39277 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34149 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
100%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 12785 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 15043 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 20918 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 19537 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 14739 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 19641 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 35149 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 44542 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 42809 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 43711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 51224 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 53452 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 108806 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 82885 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 98733 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Бюджетний комітет проголосував Бюджет-2026 до другого читання - нардеп

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань бюджету проголосував Державний бюджет на 2026 рік до другого читання. Запропоновано зміни, включаючи збільшення відсотка ПДФО для місцевих бюджетів та додаткові кошти на закупівлю зброї.

Бюджетний комітет проголосував Бюджет-2026 до другого читання - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань бюджету проголосував Державник бюджет на 2026 рік до другого читання, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу у Telegram, пише УНН.

Бюджетний комітет проголосував Бюджет 2026 до другого читання

- написав Железняк.

Деталі

Водночас, як повідомив Железняк, "фракція Слуг закінчилась нічим. Всіх попросили голосувати і показати "єдність"".

Як зазначила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа, по другому читанню "після численних консультацій щодо Бюджету-2026 сьогодні відбувається комітет і голосування в залі".

Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована03.12.25, 11:21 • 6440 переглядiв

Основні зміни, які я вона запропонувала врахувати в рішенні комітету:

  • додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності);
    • відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету);
      • +1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми «військового резерву»);
        • +244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).

          "Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - зазначила Підласа у Facebook.

          Доповнення

          28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше – ухвалити Бюджет-2026. Також Президент очікував кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. 

          Раніше Свириденко та місія МВФ, яка працювала у Києві задля нової програми для України, висловили сподівання на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня.

          Однак, у цей термін вкластися не вдалося, на тлі зустрічей фракції монобільшості "Слуги народу", а потім - і Погоджувальної ради ВР - з урядовцями та Прем'єром. Засідання бюджетного комітету щодо розгляду Держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня.

          Юлія Шрамко

          ЕкономікаПолітика
          Державний бюджет
          Енергетика
          Війна в Україні
          Міжнародний валютний фонд
          Бюро економічної безпеки України
          Юлія Свириденко
          Міністерство оборони України
          Верховна Рада України
          Роксолана Підласа
          Володимир Зеленський
          Ярослав Железняк
          Україна
          Київ