Бюджетний комітет проголосував Бюджет-2026 до другого читання - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань бюджету проголосував Державник бюджет на 2026 рік до другого читання, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у середу у Telegram, пише УНН.

Бюджетний комітет проголосував Бюджет 2026 до другого читання - написав Железняк.

Деталі

Водночас, як повідомив Железняк, "фракція Слуг закінчилась нічим. Всіх попросили голосувати і показати "єдність"".

Як зазначила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа, по другому читанню "після численних консультацій щодо Бюджету-2026 сьогодні відбувається комітет і голосування в залі".

Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована

Основні зміни, які я вона запропонувала врахувати в рішенні комітету:

додати місцевим бюджетам 4% від ПДФО (до 64%) і встановити цільове спрямування цих додаткових коштів на проведення розрахунків за енергоносії та на погашення заборгованості з різниці в тарифах на енергоносії (у разі наявності);

відповідно субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн - виключити (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету);

+1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми «військового резерву»);

+244 млн грн додати Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).

"Залишається підвищення заробітної плати вчителів: з 1 січня - на 30% та 1 вересня - ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. Водночас, пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", - зазначила Підласа у Facebook.

Доповнення

28 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про очікування, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами "в діалозі та єдності" забезпечить Україні три речі, найголовніше – ухвалити Бюджет-2026. Також Президент очікував кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

Раніше Свириденко та місія МВФ, яка працювала у Києві задля нової програми для України, висловили сподівання на ухвалення Бюджету-2026 до 2 грудня.

Однак, у цей термін вкластися не вдалося, на тлі зустрічей фракції монобільшості "Слуги народу", а потім - і Погоджувальної ради ВР - з урядовцями та Прем'єром. Засідання бюджетного комітету щодо розгляду Держбюджету-2026 заплановано на 3 грудня.