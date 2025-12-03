Бюджетный комитет проголосовал Бюджет-2026 ко второму чтению - нардеп

$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 3234 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 9366 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 19284 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 28399 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 25565 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 36464 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74063 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49336 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39390 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34208 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.5м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 13781 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 16147 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 22025 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 21506 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 15842 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 21785 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 36305 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 45657 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 43897 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 44801 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Днепропетровская область
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 51921 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 54115 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 109416 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 83464 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 99282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Truth Social

Бюджетный комитет проголосовал Бюджет-2026 ко второму чтению - нардеп

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал Государственный бюджет на 2026 год ко второму чтению. Предложены изменения, включая увеличение процента НДФЛ для местных бюджетов и дополнительные средства на закупку оружия.

Бюджетный комитет проголосовал Бюджет-2026 ко второму чтению - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал Государственный бюджет на 2026 год ко второму чтению, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду в Telegram, пишет УНН.

Бюджетный комитет проголосовал Бюджет 2026 ко второму чтению

- написал Железняк.

Детали

В то же время, как сообщил Железняк, "фракция Слуг закончилась ничем. Всех попросили голосовать и показать "единство"".

Как отметила глава бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа, по второму чтению "после многочисленных консультаций по Бюджету-2026 сегодня проходит комитет и голосование в зале".

Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено03.12.25, 11:21 • 9404 просмотра

Основные изменения, которые она предложила учесть в решении комитета:

  • добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);
    • соответственно субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн - исключить (для того, чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета);
      • +1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (снять с программы «военного резерва»);
        • +244 млн грн добавить Бюро экономической безопасности (снять с резервного фонда).

          "Остается повышение заработной платы учителей: с 1 января - на 30% и 1 сентября - еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время, предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года", - отметила Пидласа в Facebook.

          Дополнение

          28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил о том, что ожидает от Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечения Украины тремя вещами, самое главное – принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.

          Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.

          Однако, в этот срок уложиться не удалось, на фоне встреч фракции монобольшинства "Слуги народа", а затем - и Согласительного совета ВР - с чиновниками и Премьером. Заседание бюджетного комитета по рассмотрению Госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря.

          Юлия Шрамко

          ЭкономикаПолитика
          Государственный бюджет
          Энергетика
          Война в Украине
          Международный валютный фонд
          Бюро экономической безопасности Украины
          Юлия Свириденко
          Министерство обороны Украины
          Верховная Рада
          Роксолана Пидласа
          Владимир Зеленский
          Ярослав Железняк
          Украина
          Киев