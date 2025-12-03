Бюджетный комитет проголосовал Бюджет-2026 ко второму чтению - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал Государственный бюджет на 2026 год ко второму чтению, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду в Telegram, пишет УНН.

Бюджетный комитет проголосовал Бюджет 2026 ко второму чтению - написал Железняк.

Детали

В то же время, как сообщил Железняк, "фракция Слуг закончилась ничем. Всех попросили голосовать и показать "единство"".

Как отметила глава бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа, по второму чтению "после многочисленных консультаций по Бюджету-2026 сегодня проходит комитет и голосование в зале".

Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено

Основные изменения, которые она предложила учесть в решении комитета:

добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);

соответственно субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн - исключить (для того, чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета);

+1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (снять с программы «военного резерва»);

+244 млн грн добавить Бюро экономической безопасности (снять с резервного фонда).

"Остается повышение заработной платы учителей: с 1 января - на 30% и 1 сентября - еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время, предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года", - отметила Пидласа в Facebook.

Дополнение

28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил о том, что ожидает от Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечения Украины тремя вещами, самое главное – принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.

Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.

Однако, в этот срок уложиться не удалось, на фоне встреч фракции монобольшинства "Слуги народа", а затем - и Согласительного совета ВР - с чиновниками и Премьером. Заседание бюджетного комитета по рассмотрению Госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря.