Бюджетный комитет проголосовал Бюджет-2026 ко второму чтению - нардеп
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал Государственный бюджет на 2026 год ко второму чтению. Предложены изменения, включая увеличение процента НДФЛ для местных бюджетов и дополнительные средства на закупку оружия.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовал Государственный бюджет на 2026 год ко второму чтению, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
В то же время, как сообщил Железняк, "фракция Слуг закончилась ничем. Всех попросили голосовать и показать "единство"".
Как отметила глава бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа, по второму чтению "после многочисленных консультаций по Бюджету-2026 сегодня проходит комитет и голосование в зале".
Основные изменения, которые она предложила учесть в решении комитета:
- добавить местным бюджетам 4% от НДФЛ (до 64%) и установить целевое направление этих дополнительных средств на проведение расчетов за энергоносители и на погашение задолженности по разнице в тарифах на энергоносители (при наличии);
- соответственно субвенцию на разницу в тарифах, которая предусматривалась в сумме 15,2 млрд грн - исключить (для того, чтобы сбалансировать уменьшение доходов госбюджета);
- +1 млрд грн на закупку оружия и военной техники Министерством обороны (снять с программы «военного резерва»);
- +244 млн грн добавить Бюро экономической безопасности (снять с резервного фонда).
"Остается повышение заработной платы учителей: с 1 января - на 30% и 1 сентября - еще на 20% без каких-либо изменений в подходах к оплате труда учителей. В то же время, предлагается добавить 4,8 млрд грн на программу престижности труда педагогических работников, чтобы иметь возможность рассмотреть дальнейшее увеличение зарплат учителей в течение года", - отметила Пидласа в Facebook.
Дополнение
28 ноября Президент Владимир Зеленский заявил о том, что ожидает от Премьер-министра Юлии Свириденко вместе с народными депутатами "в диалоге и единстве" обеспечения Украины тремя вещами, самое главное – принять Бюджет-2026. Также Президент ожидал кандидатур на министров энергетики и юстиции.
Ранее Свириденко и миссия МВФ, работавшая в Киеве для новой программы для Украины, выразили надежду на принятие Бюджета-2026 до 2 декабря.
Однако, в этот срок уложиться не удалось, на фоне встреч фракции монобольшинства "Слуги народа", а затем - и Согласительного совета ВР - с чиновниками и Премьером. Заседание бюджетного комитета по рассмотрению Госбюджета-2026 запланировано на 3 декабря.