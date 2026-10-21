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Бюджетний комітет ВР рекомендував проєкт Держбюджету-2027 до першого читання: які зміни пропонують

Київ • УНН

 • 3130 перегляди

Комітет Ради опрацював 5236 поправок і рекомендував ухвалити бюджет-2027 у першому читанні. Розгляд у парламенті очікують 28 жовтня.

Бюджетний комітет ВР рекомендував проєкт Держбюджету-2027 до першого читання: які зміни пропонують
Фото ілюстративне

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити проєкт Державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. Про це 21 жовтня повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, передає УНН.

Загалом народні депутати опрацювали понад 5,2 тисячі поправок та врахували 90 бюджетних висновків.

Деталі 

За її словами, під час підготовки документа парламентарі розглянули 5236 поправок, провели дві робочі групи та дев'ятигодинне засідання комітету. Очікується, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет у першому читанні орієнтовно 28 жовтня.

Зміни у фінансуванні оборони

Одним із пріоритетів залишається фінансування оборонного сектору. Бюджетний комітет доручив уряду до другого читання опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Крім того, нардепи пропонують розглянути можливість збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу вдвічі, до 60 млрд грн.

Також ідеться про збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військовослужбовців ЗСУ і створення окремої субвенції місцевим бюджетам для забезпечення діяльності центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Освіта та охорона здоров'я

У сфері освіти комітет передбачив додаткові майже 27 млн грн на оплату праці педагогів, які проводять національний мультипредметний тест.  Також запропонували  збільшити фінансування наукової діяльності установ Національної академії наук України на 700 млн грн та виділити 10 млн грн Українській академії лідерства.

Уряд має розглянути можливість додаткового фінансування облаштування укриттів у школах і дитячих садках, забезпечення енергонезалежності закладів освіти та реалізації пілотного проєкту реформи оплати праці вчителів.

У сфері охорони здоров'я комітет запропонував додати 150 млн грн на закупівлю лікарських засобів для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань. Крім того,  Кабміну доручили знайти додаткові кошти на забезпечення ліками пацієнтів з ахондроплазією та м'язовою дистрофією Дюшена, а також на остеоінтегративне протезування ветеранів.

Фінансування громад та підтримка переселенців

Серед пропозицій бюджетного комітету передбачено опрацювання питання додаткового зарахування 4% податку на доходи фізичних осіб до бюджетів територіальних громад, за винятком військового ПДФО. Водночас реалізація такої ініціативи призведе до скорочення доходів державного бюджету на 18,2 млрд грн, тому уряд має визначити джерела компенсації втрат.

Паралельно парламентарі пропонують розглянути можливість збереження реверсної дотації в місцевих бюджетах, що потребуватиме додаткового ресурсу в розмірі 19,2 млрд грн.

Окремо комітет хоче збільшити фінансування Державного фонду регіонального розвитку щонайменше на 2 млрд грн.

Значну увагу приділили житловим програмам для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, є пропозиція спрямовувати відповідні кошти на придбання готового житла, переобладнання будівель під житлові приміщення, створення соціального орендного житла та пільгове кредитування.

Перевагу під час забезпечення житлом пропонується надавати учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Підтримка бізнесу та перегляд "Національного кешбеку"

У сфері економіки комітет запропонував додатково виділити 100 млн грн на гуманітарне розмінування.

Водночас депутати рекомендують заборонити фінансування виплат за програмою "Національний кешбек" із бюджетної програми підтримки розвитку виробництва та підприємництва, на яку передбачено 9,4 млрд грн. За словами Підласої, ці кошти мають спрямовуватися безпосередньо на підтримку бізнесу. Крім того, уряду пропонується оцінити доцільність подальшого фінансування "Національного кешбеку" державним коштом.

Серед інших пропозицій — дозвіл на проведення у 2027 році аукціонів великої приватизації зі зниженням стартової ціни, що може сприяти продажу збиткових державних активів, зокрема Одеського припортового заводу та "Сумихімпрому".

Також комітет пропонує збільшити компенсацію агровиробникам за будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм із 50% до 75% вартості робіт.

Додатково уряд має розглянути можливість розширення страхування воєнних ризиків, підтримки фермерів у прифронтових регіонах та компенсації витрат на перевезення сільськогосподарської продукції з небезпечних територій.

Соціальний захист та державне управління

У сфері соціальної політики комітет пропонує провести інвентаризацію законодавства, яке прив'язує розміри виплат, зарплат і штрафів до прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Це має створити передумови для перегляду відповідних показників без автоматичного збільшення всіх пов'язаних із ними бюджетних витрат.

Крім того, уряду рекомендують розглянути збільшення фінансування закордонних дипломатичних установ України та передбачити кошти на ремонт сканувального обладнання митниці.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Олександра Василенко

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