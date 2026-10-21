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Бюджетный комитет ВР рекомендовал проект Госбюджета-2027 к первому чтению: какие изменения предлагают

Киев • УНН

 • 12331 просмотра

Комитет Рады рассмотрел 5236 поправок и рекомендовал принять бюджет-2027 в первом чтении. Рассмотрение в парламенте ожидается 28 октября.

Бюджетный комитет ВР рекомендовал проект Госбюджета-2027 к первому чтению: какие изменения предлагают
Фото иллюстративное

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять проект Государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. Об этом 21 октября сообщила председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, передает УНН.

Всего народные депутаты обработали более 5,2 тысячи поправок и учли 90 бюджетных выводов.

Детали

По ее словам, во время подготовки документа парламентарии рассмотрели 5236 поправок, провели две рабочие группы и девятичасовое заседание комитета. Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете в первом чтении ориентировочно 28 октября.

Изменения в финансировании обороны

Одним из приоритетов остается финансирование оборонного сектора. Бюджетный комитет поручил правительству ко второму чтению проработать вопрос повышения денежного обеспечения военнослужащих. Кроме того, народные депутаты предлагают рассмотреть возможность увеличения государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса вдвое — до 60 млрд грн.

Также речь идет об увеличении расходов на строительство и приобретение жилья для военнослужащих ВСУ и создании отдельной субвенции местным бюджетам для обеспечения деятельности центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Образование и здравоохранение

В сфере образования комитет предусмотрел дополнительно почти 27 млн грн на оплату труда педагогов, которые проводят национальный мультипредметный тест.  Также предложили  увеличить финансирование научной деятельности учреждений Национальной академии наук Украины на 700 млн грн и выделить 10 млн грн Украинской академии лидерства.

Правительство должно рассмотреть возможность дополнительного финансирования обустройства укрытий в школах и детских садах, обеспечения энергонезависимости учреждений образования и реализации пилотного проекта реформы оплаты труда учителей.

В сфере здравоохранения комитет предложил добавить 150 млн грн на закупку лекарственных средств для лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы и нервно-мышечных заболеваний. Кроме того,  Кабмину поручили найти дополнительные средства на обеспечение лекарствами пациентов с ахондроплазией и мышечной дистрофией Дюшенна, а также на остеоинтеграционное протезирование ветеранов.

Финансирование общин и поддержка переселенцев

Среди предложений бюджетного комитета предусмотрена проработка вопроса о дополнительном зачислении 4% налога на доходы физических лиц в бюджеты территориальных общин, за исключением военного НДФЛ. В то же время реализация такой инициативы приведет к сокращению доходов государственного бюджета на 18,2 млрд грн, поэтому правительство должно определить источники компенсации потерь.

Параллельно парламентарии предлагают рассмотреть возможность сохранения реверсной дотации в местных бюджетах, что потребует дополнительного ресурса в размере 19,2 млрд грн.

Отдельно комитет хочет увеличить финансирование Государственного фонда регионального развития как минимум на 2 млрд грн.

Значительное внимание уделили жилищным программам для внутренне перемещенных лиц. В частности, есть предложение направлять соответствующие средства на приобретение готового жилья, переоборудование зданий под жилые помещения, создание социального арендного жилья и льготное кредитование.

При обеспечении жильем предлагается отдавать предпочтение участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.

Поддержка бизнеса и пересмотр "Национального кешбэка"

В сфере экономики комитет предложил дополнительно выделить 100 млн грн на гуманитарное разминирование.

В то же время депутаты рекомендуют запретить финансирование выплат по программе "Национальный кешбэк" из бюджетной программы поддержки развития производства и предпринимательства, на которую предусмотрено 9,4 млрд грн. По словам Пидласой, эти средства должны направляться непосредственно на поддержку бизнеса. Кроме того, правительству предлагается оценить целесообразность дальнейшего финансирования "Национального кешбэка" за счет государства.

Среди других предложений — разрешение на проведение в 2027 году аукционов по крупной приватизации со снижением стартовой цены, что может способствовать продаже убыточных государственных активов, в частности Одесского припортового завода и "Сумыхимпрома".

Также комитет предлагает увеличить компенсацию агропроизводителям за строительство и реконструкцию животноводческих ферм с 50% до 75% стоимости работ.

Кроме того, правительство должно рассмотреть возможность расширения страхования военных рисков, поддержки фермеров в прифронтовых регионах и компенсации расходов на перевозку сельскохозяйственной продукции с опасных территорий.

Социальная защита и государственное управление

В сфере социальной политики комитет предлагает провести инвентаризацию законодательства, которое привязывает размеры выплат, зарплат и штрафов к прожиточному минимуму и минимальной заработной плате. Это должно создать предпосылки для пересмотра соответствующих показателей без автоматического увеличения всех связанных с ними бюджетных расходов.

Кроме того, правительству рекомендуют рассмотреть увеличение финансирования зарубежных дипломатических учреждений Украины и предусмотреть средства на ремонт сканирующего оборудования таможни.

Напомним

Как сообщал УНН, Бюджетный комитет Рады поддержал повышение зарплат военнослужащим.

Александра Василенко

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