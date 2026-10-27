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Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування

Київ • УНН

 • 11433 перегляди

За бюджетні висновки проголосували 232 депутати. Документ містить 90 пропозицій до 5236 поправок перед першим читанням бюджету.

Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування

Верховна Рада 27 жовтня ухвалила за основу проєкт постанови про Бюджетні висновки (№16000/П) у межах розгляду проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Про це повідомили в парламенті, пише УНН.

Деталі 

За проголосували 232 народні депутати. Це перший етап ухвалення проєкту державного бюджету у першому читанні.

Документ містить 90 пропозицій, які комітет ВР з питань бюджету сформував на основі 5236 поправок народних депутатів, повідомила голова комітету Роксолана Підласа, представляючи документ у сесійній залі.

"За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок потрібно додатково 13,5 трлн грн - це ще майже два бюджети на наступний рік. Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам: вони незбалансовані, або запропоновані джерела не підтверджуються розрахунками і не є реалістичними. Тому такі поправки ми відхилили", - пояснила Підласа.

Після ухвалення Верховною Радою Бюджетні висновки стають переліком змін, які уряд має врахувати або розглянути при доопрацюванні проєкту бюджету до другого читання.

"Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу постанову про Бюджетні висновки і направити проект бюджету уряду на підготовку до другого читання. Спільно з урядом ми усунемо основні недоліки цього бюджету", - зазначила Підласа під час розгляду.

Як повідомили у ВР, серед основних пропозицій комітету:

  • підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і збільшення державних гарантій для підприємств ОПК удвічі, до 60 млрд грн;
    • додаткові кошти на ліки для хворих на рідкісні захворювання понад уже закладений 21 млрд грн;
      • зарахування 4% ПДФО до бюджетів громад;
        • збільшення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб;
          • розширення програми страхування воєнних ризиків і підтримки аграріїв, а також заборона виплати «Національного кешбеку» з програми підтримки виробництва та підприємництва на 9,4 млрд грн.

            Що далі

            Як пояснив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, Рада ухвалила за основу пропозиції та висновки до Бюджету - "не плутати з першим читанням Бюджету, воно завтра (28 жовтня)".

            "Тепер Рада переходить до розгляду 5236 правок від депутатів. На них записалося 47 депутатів. Завтра буде вже голосування за решту врахованих правок і перше читання Бюджету 2027. Потім його передають уряду і: друге читання і фінальне планується 23-26 листопада", - повідомив Железняк у соцмережах.

            Нагадаємо

            Проєкт Бюджету-2027 передбачає дефіцит 15% ВВП і борг понад 110% ВВП. На безпеку та оборону планують спрямувати 4,885 трлн грн.

            Юлія Шрамко

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